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Xρηστίδης: Ο Λαζαρίδης είναι ψεύτης και γι’ αυτό επιστρέφει τα λεφτά που πήρε
Πολιτική
11:21 - 17 Απρ 2026

Xρηστίδης: Ο Λαζαρίδης είναι ψεύτης και γι’ αυτό επιστρέφει τα λεφτά που πήρε

Reporter.gr Newsroom
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Να προχωρήσει σε μήνυση κατά του καταδικασμένου ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, προέτρεψε τον πρωθυπουργό, μετά και τη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega”, σημειώνοντας ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος  χρησιμοποίησε το παράνομο λογισμικό Predator.

«Εάν έβγαινε κάποιος και έλεγε για μένα αυτά τα οποία λέει ο κ. Ντίλαν για τον κ. Μητσοτάκη που τον χαρακτηρίζει Νίξον της Ελλάδας, το λιγότερο που θα έκανα θα ήταν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό, είναι ένας κοινός συκοφάντης. Δεν το κάνει όμως αυτό και έρχεται χθες και δίνει ένα σόου λέγοντας ότι εγώ δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο αυτό. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν. Ξέρει και το όνομά του και το επίθετό του, να του κάνει μία μήνυση και αγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω δηλώσεων στελεχών της, τις οποίες επέκρινε σφόδρα.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που λέμε ευρωπαϊκή κανονικότητα. Είναι προφανές ότι όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κυρίου Μητσοτάκη και της κοινοβουλευτικής του ομάδας, η οποία έχει 11 εμπλεκόμενους βουλευτές σε μία υπόθεση, η επίθεση είναι απόλυτη, κάθετη και φτάνει μέχρι το σημείο να αμφισβητείται η λειτουργία της. Αυτή η ακραία αντιμετώπιση των ζητημάτων είναι ορμπανικής αντίληψης», τόνισε.

Στον αντίποδα, υπενθύμισε την επίθεση που είχε δεχτεί στο παρελθόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της κυβέρνησης μετά από δηλώσεις του για τη δικαιοσύνη.

«Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, πριν από δύο χρόνια, είπε ότι η εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί, η Νέα Δημοκρατία έπεσε πάνω στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λες και είπε κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακούσει. Και τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία της ευρωπαϊκής κανονικότητας, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αμφισβητεί την ύπαρξή και τα αποτελέσματά της», σχολίασε, επαναλαμβάνοντας ότι η ευθύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της ΝΔ, «διότι εφτά χρόνια αυτός που διαχειρίζεται τον κρατικό κορβανά είναι εκείνη».

Χαρακτήρισε, τέλος, ψεύτη τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη, τονίζοντας ότι θα έπρεπε ήδη να έχει βγει εκτός κυβερνητικού σχήματος, εγκαλώντας - παράλληλα - τον πρωθυπουργό για την αδράνειά του.

«Ο κ. Λαζαρίδης είπε ψέματα και γι αυτό, επειδή είναι ψεύτης, αναγκάζεται να επιστρέψει τα λεφτά που πήρε χωρίς να πρέπει. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης κρατώντας τον στην υπουργική του θέση, προς όλους τους Έλληνες των οποίων τα παιδιά ξεκινάνε πανελλαδικές εξετάσεις; Ποια είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη; Αυτή στην οποία ένας υπουργός μπορεί να παραμείνει στη θέση του, κοροϊδεύοντας το ελληνικό δημόσιο και επιστρέφοντας 12 χρόνια μετά τα λεφτά αυτά. Και το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης τον κρατάει στη θέση του δείχνει ότι ο κ. Λαζαρίδης κρατάει εκείνον από μια σειρά ζητημάτων», κατέληξε.

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