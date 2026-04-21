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Τι πρόβλημα έχουν (τώρα) στην κυβέρνηση με τον Σάντσεθ;
Ανεμοδείκτης
13:23 - 21 Απρ 2026

Τι πρόβλημα έχουν (τώρα) στην κυβέρνηση με τον Σάντσεθ;

Άγγελος Κωβαίος
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Για λόγους μάλλον δυσνόητους η κυβέρνηση, είτε με δηλώσεις, είτε με διαρροές, έχει αποφασίσει να επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή μία πρόσφατη συνάντηση και φωτογράφησή του με τον σοσιαλιστή Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Η επιχειρηματολογία απλώνεται από το ότι η σύζυγος του ισπανού Πρωθυπουργού φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς και φτάνει μέχρι το ότι η Ισπανία έχει αναπτύξει ένα πλέγμα σχέσεων, μεταξύ άλλων και στον αμυντικό τομέα, με την Τουρκία – λες και είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα.

Αυτή η επιλογή της κυβέρνησης είναι προφανώς πρόχειρη και πάντως ενδεικτική κάποιας νευρικότητας, αφού μοιάζει να λησμονείται ότι μόλις τον Ιανουάριο του 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί επισήμως την Ισπανία και είχε συναντηθεί με τον Σάντσεθ. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν τότε ότι η επίσκεψη σηματοδοτεί «τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου» και διάφορα άλλα, ενθουσιώδη και διθυραμβικά…

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 13:30
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