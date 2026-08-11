Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν οδήγησε τον περασμένο μήνα σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος πέταξε μυστικά από την Τουρκία με ένα διαφορετικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Όταν ο Τραμπ αποχώρησε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Λευκός Οίκος υποστήριζε ότι επέβαινε στο Air Force One, αλλά η Washington Post μεταδίδει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η ασφάλεια του προέδρου επέλεξε ένα εναλλακτικό σχέδιο.

Η μυστική αποστολή, η οποία δεν είχε γίνει μέχρι τώρα γνωστή, πραγματοποιήθηκε εν αγνοία δημοσιογράφων και ορισμένων μελών του προσωπικού του Λευκού Οίκου, οι οποίοι πίστευαν ότι βρίσκονταν στο ίδιο αεροσκάφος με τον πρόεδρο. Αυτό προκύπτει από υλικό που εξέτασε η Post, καθώς και από έναν Αμερικανό αξιωματούχο που γνώριζε την επιχείρηση και ένα ακόμη άτομο που γνώριζε τις μετακινήσεις του προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν την άδεια να συζητήσουν το θέμα.

Η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ αναχώρησε από την Τουρκία στις 8 Ιουλίου με το παλαιό Air Force One. Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα χρησιμοποιούσε το «πρώην Air Force One» αντί για το αεροσκάφος με το οποίο είχε φτάσει εκεί, ένα νεότερο Boeing 747-8 που είχε δωρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Κατάρ. Η ασφάλεια του αεροσκάφους που προσέφερε το Κατάρ έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα, μετά το ταξίδι, ότι θα υποβαλλόταν σε πρόσθετες αναβαθμίσεις.

Στην Άγκυρα, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο παλιό Air Force One, ένα μεγάλο αεροσκάφος τύπου jumbo, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Λίγα λεπτά αργότερα, μεταφέρθηκε μυστικά σε ένα μικρότερο αεροσκάφος — ένα Air Force C-32A — μέσω ενός φορτηγού τροφοδοσίας αεροδρομίου, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως για τη φόρτωση γευμάτων και άλλων προμηθειών πριν από την πτήση, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο και το επιβεβαιωτικό υλικό που εξέτασε η Post. Έτσι, το Air Force One αποτέλεσε ένα «δόλωμα», με δημοσιογράφους και ορισμένα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου να βρίσκονται σε αυτό, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η επιχείρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποκρυφθεί η πραγματική τοποθεσία του Τραμπ από την αμερικανική κοινή γνώμη και από πολλούς ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους επί ώρες. Εβδομάδες αργότερα, εξακολουθεί να μην είναι σαφές σε ποιον βαθμό η κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει την επιχείρηση.

Η Post έδωσε στον Λευκό Οίκο τις λεπτομέρειες της έρευνάς της, μαζί με έναν κατάλογο ερωτήσεων. Σε απάντηση, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, εξέδωσε δήλωση υπερασπιζόμενος το αεροσκάφος που δωρίστηκε από το Κατάρ.

«Το νέο Air Force One είναι ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος, εξοπλισμένο με πρωτόκολλα ασφαλείας υψηλού επιπέδου που διασφαλίζουν την ασφάλεια του προέδρου και του προσωπικού του», ανέφερε η δήλωση του Cheung. «Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον ίδιο, και χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές».

Πώς άλλαξε αεροπλάνο ο Τραμπ

Σύμφωνα με το υλικό που εξέτασε η Washington Post και την πηγή της ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One και ακολούθησαν οι δημοσιογράφοι και προσωπικό του Λευκού Οίκου.

Για να βγει από το αεροσκάφος χωρίς να γίνει αντιληπτός από άτομα που δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση, ο Τραμπ και αρκετοί συνεργάτες του επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγό τροφοδοσίας αεροδρομίου. Το φορτηγό ανυψώθηκε στο ύψος του αεροσκάφους με υδραυλικό μηχανισμό και τοποθετήθηκε σε μια πόρτα στην αντίθετη πλευρά από την είσοδο του Air Force One, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Εικόνες που κατέγραψαν τα μέσα ενημέρωσης στο τουρκικό αεροδρόμιο δείχνουν μια σκάλα στη μία πλευρά του παλαιού Air Force One και το φορτηγό τροφοδοσίας στην άλλη, με τον θάλαμό του ανυψωμένο στο ύψος του αεροσκάφους. Ο Τραμπ έφτασε με λιμουζίνα, ανέβηκε τη σκάλα και χαιρέτησε προς την πίστα καθώς επιβιβαζόταν, όπως φαίνεται σε βίντεο.

Λίγα λεπτά αργότερα, καθώς μέλη του δημοσιογραφικού σώματος του Λευκού Οίκου επιβιβάζονταν από το πίσω μέρος του αεροσκάφους, ένας άνδρας με κοστούμι μπήκε στην καμπίνα του οδηγού του φορτηγού τροφοδοσίας, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το δημοσιογραφικό pool κατά τη διαδικασία αναχώρησης. Ο θάλαμος του φορτηγού κατέβηκε στην καρότσα του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το Air Force One και κατευθύνθηκε προς το μικρότερο C-32A που βρισκόταν κοντά, όπως φαίνεται να δείχνει το βίντεο. Το φορτηγό βγαίνει από το οπτικό πεδίο για περίπου 40 δευτερόλεπτα, όταν η κάμερα στρέφεται αλλού, και στη συνέχεια κρύβεται προσωρινά πίσω από τους κινητήρες του C-32A.

Το βίντεο δείχνει ότι ο θάλαμος ανυψώθηκε στο ύψος του αεροσκάφους για αρκετά λεπτά. Αφού ο θάλαμος κατέβηκε, ένα άτομο με κοστούμι βγήκε από την καμπίνα του φορτηγού, η οποία παρέμεινε στο έδαφος, και ανέβηκε τη σκάλα που οδηγούσε στο C-32A, εξαφανιζόμενο από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Το μπλε και λευκό C-32A, ένα τροποποιημένο Boeing 757 που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά Αμερικανών κυβερνητικών αξιωματούχων, είχε μεταφερθεί στην Τουρκία μαζί με το παλαιό Air Force One και το πρώην καταριανό αεροσκάφος, προκειμένου να υποστηρίξει την επίσκεψη του προέδρου, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Όπως και τα μεγάλα αεροσκάφη Air Force One, φέρει τις λέξεις «United States of America» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του προέδρου ή του αντιπροέδρου. Ωστόσο, συνήθως εκτελεί τέτοιες αποστολές με το διακριτικό κλήσης «Air Force One» ή «Air Force Two» και όχι με ένα μη αναγνωρίσιμο διακριτικό.

Ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth επιβιβάστηκε ξεχωριστά στο C-32A, χρησιμοποιώντας εξωτερική σκάλα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να φαίνεται η πτήση ως μια συνηθισμένη μετακίνηση, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο και άλλο υλικό που εξέτασε η Post. Ο Hegseth ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ προς τη Βρετανία με το ίδιο αεροσκάφος, δήλωσε το συγκεκριμένο άτομο.