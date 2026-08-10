Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Μεγάλα πύρινα μέτωπα εξακολουθούν να δοκιμάζουν την Ισπανία, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη σε Βαλένθια και Ανδαλουσία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Πιο συγκεκριμένα, στη Βαλένθια, στην ανατολική Ισπανία, η φωτιά έχει ήδη κατακάψει περισσότερα από 6.800 στρέμματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 300 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα. Παράλληλα, τουλάχιστον 700 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους, καθώς οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Ανδαλουσία, και συγκεκριμένα στην επαρχία Ουέλβα, όπου το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Η εικόνα είχε βελτιωθεί προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η ένταση των ανέμων υποχώρησε, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, από τις πρωινές ώρες η κατάσταση επιδεινώθηκε εκ νέου, καθώς οι άνεμοι ενισχύθηκαν και άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, καθιστώντας δυσκολότερο τον έλεγχο του μετώπου.

Στην επιχείρηση στην Ουέλβα έχουν κινητοποιηθεί 600 πυροσβέστες και 26 εναέρια μέσα, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους για προληπτικούς λόγους.

Οι ισπανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η μεταβολή των ανέμων μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπυρώσεις και να αλλάξει γρήγορα την εικόνα στα πύρινα μέτωπα.