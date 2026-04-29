Το κοινοβουλευτικό ρεκόρ της Ντόρας

Θα το έχουν παρατηρήσει οι περισσότεροι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει αναλάβει έναν κάπως πιο ενεργό ρόλο τις τελευταίες εβδομάδες.

Για όσους χρειάζονται την υπενθύμιση, σε συνέχεια δικής της δημόσιας παρέμβασης ακολούθησε η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ λέγεται και ότι η πρώην υπουργός Εξωτερικών διατηρεί ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Κώστα Καραμανλή, προκειμένου – μεταξύ άλλων – να βολιδοσκοπήσει και τις προθέσεις του, εν όψει του συνεδρίου της ΝΔ, σε περίπου δύο εβδομάδες.

Η πλέον πρόσφατη, πυροσβεστική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης (29/4). Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους αναφορικά με την παρέμβαση των πέντε βουλευτών της ΝΔ κατά του επιτελικού κράτους, εντάσσοντας τη συζήτηση σε ένα θεμιτό πλαίσιο προσυνεδριακού διαλόγου. Ταυτόχρονα όμως, αποκάλυψε και μία δική της, μοναδική κοινοβουλευτική ιδιαιτερότητα: είναι, όπως είπε, η μοναδική που έχει εκλεγεί σε τρεις διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες (Ευρυτανία, Α’ Αθήνας και Χανιά). Αν μη τι άλλο, η εμπειρία της δεν μπορεί να αμφισβητηθεί…