Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (23/7) μεγάλη επιχείρηση των Αρχών στην Κρήτη, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη, σύμφωνα με πληροφορίες, ιατροδικαστής που υπηρετεί στα Χανιά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθησαν επίσης ένας δικηγόρος από τα Χανιά, καθώς και δύο εργαζόμενοι στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενη παραποίηση αποτελεσμάτων τοξικολογικών εξετάσεων, με σκοπό να εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτημένα άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Η επιχείρηση των διωκτικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να απολογηθούν τη Δευτέρα.