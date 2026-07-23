Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθησαν επίσης ένας δικηγόρος από τα Χανιά, καθώς και δύο εργαζόμενοι στο εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η υπόθεση αφορά καταγγελλόμενη παραποίηση αποτελεσμάτων τοξικολογικών εξετάσεων, με σκοπό να εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτημένα άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών.
Η επιχείρηση των διωκτικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να απολογηθούν τη Δευτέρα.