«Πάμε άλλη μία» για τη βία στα πανεπιστήμια

Από το 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ εξελέγη με «το τέλος της ανομίας» στα πανεπιστήμια να αποτελεί ένα από τα βασικά της συνθήματα. Επτά χρόνια μετά και συχνά πυκνά το θέμα επανέρχεται στη δημοσιότητα με τον «άσχημο» τρόπο.

Σε ουδέτερο χρόνο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το κλείσιμο καταλήψεων ή την αλλαγή νομοθεσίας για το άσυλο, αλλά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάτι συμβαίνει και προσγειώνεται ανώμαλα στην πραγματικότητα.

Τότε βγαίνουν οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και σε αυστηρό ύφος δηλώνουν πως πλέον η υπομονή έχει εξαντληθεί και αφήνουν αιχμές για τους πρυτάνεις. Υπόσχονται φυσικά αυστηρές παρεμβάσεις και φυσικά τα περίφημα... τουρνικέ.

Στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε φυσικά και πάλι, με αφορμή τα επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάγκη επιτάχυνσης των μέτρων πρόληψης εντός των πανεπιστημίων, αναφέροντας ότι πρέπει να προχωρήσουν ταχύτερα οι παρεμβάσεις που αφορούν την εγκατάσταση καμερών ασφαλείας και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου με τουρνικέ.

Πρώτη φορά τα... ξανακούμε!