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Bloomberg: Η Ελλάδα εξετάζει νέα επιθετική μείωση χρέους με πρόωρη αποπληρωμή δανείων
Οικονομία
11:40 - 13 Μάι 2026

Bloomberg: Η Ελλάδα εξετάζει νέα επιθετική μείωση χρέους με πρόωρη αποπληρωμή δανείων

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιταχύνει περαιτέρω τη στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους μέσω νέας πρόωρης αποπληρωμής δανείων που συνδέονται με τα προγράμματα διάσωσης της προηγούμενης δεκαετίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg.

Ήδη έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα η πρόωρη εξόφληση δανείων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από την περίοδο των μνημονίων. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, εφόσον οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές παραμείνουν ευνοϊκές και υπάρξει δυνατότητα άντλησης πρόσθετης ρευστότητας, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποπληρωθεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος του επίσημου χρέους.

Στο τραπέζι βρίσκεται και ένα εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση θα μπορούσε να προχωρήσει σε επαναγορά υφιστάμενων ελληνικών ομολόγων από την αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαχείριση του χρέους και βελτιώνοντας το προφίλ αποπληρωμών των επόμενων ετών. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Οι σχεδιασμοί αυτοί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει καλύτερες επιδόσεις από τις προβλέψεις, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Η χώρα εμφανίζει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ παράλληλα διατηρεί συνολικά πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, εξέλιξη που ενισχύει την αξιοπιστία της στις αγορές και δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Την ίδια ώρα, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με αρκετές άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στοιχείο που συμβάλλει στη σταδιακή αποκλιμάκωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ.

Η πιθανότητα νέας πρόωρης αποπληρωμής εντάσσεται στη συνολική στρατηγική που ακολουθεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα δάνεια της κρίσης χρέους. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε ανακοινώσει τον σχεδιασμό για πλήρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου προγράμματος διάσωσης (Greek Loan Facility) έως και δέκα χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί έναν από τους υψηλότερους δείκτες δημόσιου χρέους παγκοσμίως, οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ότι ενδέχεται μέσα στο 2026 να πάψει να αποτελεί τη χώρα με το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, καθώς η Ιταλία εμφανίζει τάσεις περαιτέρω επιβάρυνσης του δικού της δημόσιου χρέους.

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