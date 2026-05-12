Ο Τσίπρας λέει Μητσοτάκης και εννοεί Ανδρουλάκης

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε από το Χαλάνδρι ότι φτιάχνει «το κόμμα που θα νικήσει τον Μητσοτάκη», αλλά βασικά ο πρώτος του στόχος είναι να ξεπεράσει έστω με μία ψήφο τον Ανδρουλάκη.

Το νέο κόμμα Τσίπρα θα κάνει εγκαίνια -εσπευσμένα- τον Ιούνιο, καθώς οι πιθανότητες εκλογών το φθινόπωρο του 2026 ολοένα και αυξάνονται.

Ο Τσίπρας επισπεύδει λοιπόν τις εξελίξεις και τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος, τους βασικούς του συνεργάτες και θα ξεκινήσει την… άγρα στελεχών και ψηφοφόρων.

Για το μανιφέστο Τσίπρα τα έγραψε και τα ανέλυσε πολύ γλαφυρά ο Σωτήρης Βαλντέν, σημειώνοντας πως πρόκειται για την επιτομή του προσωποπαγούς κόμματος με γενικόλογες θέσεις στα φλέγοντα ζητήματα.

Ο Τσίπρας θέλει έτσι να ανοίξει τη βεντάλια των δυνητικών του ψηφοφόρων, ώστε να πλασαριστεί ως ο βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη.

Για να το πετύχει, όμως, αυτό πρέπει πρώτα να αφήσει πίσω του τον Ανδρουλάκη.

Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα δεν προμηνύουν εκτόξευση του κόμματος Τσίπρα, αλλά το μετρούν κοντά στα επίπεδα του ΠΑΣΟΚ.

Με δεδομένο ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι «διπλές» ή ακόμα και «τριπλές», το μεγάλο στοίχημα για τον Τσίπρα είναι να ξεπεράσει τον Ανδρουλάκη στις πρώτες εκλογές.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Όποιος βγει δεύτερος αποκτά προοπτική κυβερνησιμότητας, ιδιαίτερα αν η ΝΔ κινηθεί πέριξ του 25% που θα σημαίνει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιάσει ξανά την αυτοδυναμία.

Ιδιαίτερα για τον Τσίπρα, όμως, που είναι πρώην πρωθυπουργός και επιχειρεί rebranding, θα είναι τεράστιο πλήγμα αν έρθει τρίτος, χαμηλότερα δηλαδή από το σημείο που αποχώρησε από το πολιτικό προσκήνιο.

Για τη ΝΔ, λοιπόν, όπως γράψαμε το "μαγικό" νούμερο που θα κρίνει τις εξελίξεις είναι το 25%, ενώ όποιος έρθει δεύτερος στις πρώτες κάλπες θα μπορεί να θεωρείται νικητής.

Θα δούμε λοιπόν ένα ντέρμπι ανάμεσα σε ένα κόμμα αρχών, με πολλούς πρωταγωνιστές όπως το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε ένα προσωποπαγές αρχηγικό κόμμα.