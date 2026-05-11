Το αδιέξοδο στον Κόλπο επισπεύδει τις ελληνικές εκλογές

Η απόρριψη της αμερικανικής πρότασης εκεχειρίας από το Ιράν και η οργισμένη απάντηση του Αμερικάνου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που βρήκε την ιρανική αντιπρόταση απαράδεκτη, δεν είναι καθόλου καλά νέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Έλληνα καταναλωτή. Η προοπτική διακοπής του πολέμου απομακρύνεται και το μόνο στο οποίο ελπίζει η παγκόσμια κοινότητα είναι να βρεθεί μια λύση στη συνάντηση του Τράμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι τις επόμενες ημέρες.

Ήδη όμως οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν ξανά την ανηφόρα και δεν αποκλείεται ανάλογα με τις εξελίξεις να οδηγηθούν σε νέα ρεκόρ. Ο πληθωρισμός που ήδη έχει εκτιναχτεί στην Ευρώπη στο 3% και στην Ελλάδα στο 5,4%, θα συνεχίσει να τρώει τα εισοδήματα τόσο των Ευρωπαίων, όσο και των Ελλήνων καταναλωτών και θα φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η μέθοδος των επιδομάτων και του fuel pass που προτιμά η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί άλλων πιο μόμιμων μέτρων δεν είναι βέβαιο οτι μπορεί να διατηρηθεί για πολύ αν η σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν συνεχιστεί για καιρό. Τα επιδόματα και το fuel pass είναι μέτρα έκτακτα, προσωρινά, δεν είναι παρέμβαση διαρκείας. Στηρίζονται στη λογική ότι ξοδεύουμε χρήματα από το κρατικό ταμείο για να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο πρόβλημα και δεν διακόπτουμε τον ρυθμό αύξησης του δημοσιονομικού πλεονάσματος. Όμως, αν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται για μήνες, προκαλούν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Τελικά καταλήγουν σε ένα διπλό πρόβλημα: Αυξάνονται οι δαπάνες του κράτους, δεν αντιμετωπίζεται ο πληθωρισμός και ο καταναλωτής υποφέρει. Όφελος έχουν μόνο οι κερδοσκόποι των καρτέλ που αυξάνουν ραγδαία τα έσοδα και τα κέρδη τους, ενώ χάνει και το κράτος και ο καταναλωτής.

Από τη φύση τους, λοιπόν, τα επιδόματα είναι μια πυροσβεστική αντιμετώπιση, δεν μπορούν να θεωρηθούν οικονομική πολιτική, παρά μόνο προσωρινά έκτακτα μέτρα. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση, αφού ήδη ατύπως έχει μπεί σε προεκλογική περίοδο, με το σημαντικότερο πρόβλημα για τους ψηφοφόρους να είναι η ακρίβεια.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ενδέχεται οι εκλογές να γίνουν πολύ γρήγορα, μέσα στις ζεστές μέρες του φθινοπώρου, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτή η περίπτωση των εσπευσμένων εκλογών ισχυροποιείται καθώς δεν τελειώνει ο πόλεμος. Η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει τη χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης των καταναλωτών τους επόμενους πολλούς μήνες, που θεωρείται βέβαιη όσο διαρκεί ο πόλεμος. Συνεπώς μπορεί να προτιμήσει να κάνει τις εκλογές όσο το δυνατόν νωρίτερα για να αποφύγει τα χειρότερα. Θεωρεί ότι αφού ο τουρισμός - προς το παρόν - δεν μοιάζει να θίγεται σημαντικά από τον πόλεμο, οι τσέπες θα είναι γεμάτες από το καλοκαίρι με τουριστικά έσοδα και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων δεν θα έχει κορυφωθεί.

Οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό γνωρίζουν ότι τα χρήματα από τα καλοκαιρινά έσοδα τελειώνουν στο τέλος της χρονιάς και ότι το πρόβλημα κορυφώνεται μετά τις γιορτές που οι τσέπες έχουν αδειάσει. Η άνοιξη, λοιπόν, δεν είναι καλή εποχή για να πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση, όταν οι τσέπες είναι άδειες και ο πληθωρισμός έχει δυσκολέψει πολύ τη ζωή όλων.

Ο Μητσοτάκης, λοιπόν, θα βρεθεί σε μεγάλο δίλημμα εξαιτίας της συνέχισης του πολέμου και θα αναγκαστεί να επιλέξει μεταξύ δυο επιλογών που καμμία δεν του αρέσει. Ή να επισπεύσει τις εκλογές πολύ ή να αλλάξει οικονομική πολιτική. Αν συνεκτιμήσουμε, με την αρνητική προοπτική του πληθωρισμού, το γεγονός ότι μέχρι στιγμής διατηρεί μεγάλη δημοσκοπική διαφορά σε σχέση με την αντιπολίτευση και ότι τα κυοφορούμενα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού δεν θα έχουν αρκετό προεκλογικό χρόνο για να πετύχουν τη μεγιστοποίηση των ποσοστών τους, μοιάζει πολύ πιθανή η επίσπευση των εκλογών. Εξάλλου θεωρεί ότι η οικονομική πολιτική των δημοσιονομικών υπερπλεονασμάτων που ασκεί από την αρχή της θητείας του είναι άριστη και πως οποιαδήποτε άλλη επιλογή είναι εις βάρος της οικονομίας, αλλά και του αφηγήματος περί αριστείας, συνεπώς δεν θέλει να την εγκαταλείψει.

Φυσικά στην πολιτική όλα μπορεί να συμβούν και ο κίνδυνος μιας εκλογικής αποτυχίας ξυπνάει τα πολιτικά ένστικτα, συνεπώς και η αλλαγή της οικονομικής πολιτικής δεν μπορεί να αποκλειστεί. Όμως η επίσπευση των εκλογών μοιάζει περισσότερο πιθανή επιλογή για τον πρωθυπουργό κι ας μην του αρέσει.