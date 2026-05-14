Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): «Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα» το δίλημμα στις επόμενες εκλογές
Πολιτική
22:15 - 14 Μάι 2026

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): «Παραγωγική Ελλάδα ή στασιμότητα» το δίλημμα στις επόμενες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
Την εκτίμηση ότι η δημόσια συζήτηση για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο έχει πλέον περάσει σε νέα φάση διατύπωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση της κοινής μελέτης ΙΟΒΕ και ΣΕΒ για την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις της κυβέρνησης απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας δεν βρήκαν ανταπόκριση, σημειώνοντας πως σημαντικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας εμφανίζονται ανοιχτοί σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, επισήμανε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει προτάσεις που συνδέουν τη μείωση του χρόνου εργασίας με την αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, στάθηκε και στις επισημάνσεις του προέδρου του ΙΟΒΕ, Νίκου Βέττα, ο οποίος ανέφερε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ψηφιακή μετάβαση ενδέχεται να επιτρέψουν στο μέλλον πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η μελέτη ΙΟΒΕ-ΣΕΒ αναδεικνύει ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας: παρά τη βελτίωση βασικών μακροοικονομικών δεικτών και τη μείωση της ανεργίας, η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει χαμηλή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κινούμενη στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάπτυξη χωρίς ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας δεν μπορεί να έχει σταθερά θεμέλια, παραπέμποντας και στην προειδοποίηση του Νίκου Βέττα πως μια οικονομία που δεν βασίζεται στην παραγωγική αναβάθμιση «κινδυνεύει να εξελιχθεί σε φούσκα».

Στην ίδια δήλωση, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συνδέσει τη συζήτηση για το νέο μοντέλο εργασίας με τις ευρύτερες αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τόνισε ότι το πραγματικό διακύβευμα για τα επόμενα χρόνια αφορά την επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας: εάν η Ελλάδα θα παραμείνει χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη παραγωγικότητας ή αν θα επενδύσει στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πως το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα αφορά τη σύγκρουση ανάμεσα σε μια «παραγωγική Ελλάδα» και τη «στασιμότητα», αντιπαραβάλλοντας το όραμα του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

