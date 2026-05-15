Οι κινήσεις Τσίπρα – Καρυστιανού και ο Σαμαράς ως (πιθανός) καταλύτης

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τις ανακοινώσεις για το κόμμα του για τον Ιούνιο, όσο «κοντοζυγώνει η ώρα», που λέει και ο ίδιος, η Μαρία Καρυστιανού ετοιμάζεται για τις δικές της ανακοινώσεις και όπως όλα δείχνουν, η βιασύνη κυριαρχεί αφού όλοι βλέπουν εκλογές και μάλιστα σχετικά σύντομα – σε κάθε περίπτωση μετά από το καλοκαίρι.

Τα ερωτηματικά εν όψει αυτών είναι πολλά και διάφορα. Από το πώς θα επιδράσει η επανεμφάνιση Τσίπρα στα εκλογικά κοινά της κεντροαριστεράς, στο τι και από πού θα μαζέψει κόσμο η Καρυστιανού, μέχρι το πώς θα συσπειρώσει κρίσιμες εκλογικές ομάδες ο Μητσοτάκης.

Από την εικόνα λείπει ένα πρόσωπο: ο Αντώνης Σαμαράς. Θα προχωρήσει και αυτός σε ίδρυση κόμματος; Πότε – και ποιοι θα τον ακολουθήσουν; Ακούγεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι πολύ δραστήριος τις τελευταίες εβδομάδες και πολλοί στοιχηματίζουν ότι θα κάνει το βήμα, με αποκλειστικό στόχο να πλήξει τον Μητσοτάκη, αποσπώντας ένα, έστω μικρό, αλλά κρίσιμο ποσοστό. Ορισμένοι μάλιστα δεν αποκλείουν η κίνηση Σαμαρά να είναι και ένας από τους καταλύτες για την προκήρυξη των εκλογών, ειδικά αν τον ακολουθήσουν και βουλευτές της ΝΔ…