(φωτογραφία αρχείου)
Ανεμοδείκτης
15:30 - 14 Μάι 2026

Από το συνέδριο της ΝΔ στην κλειστή συνάντηση του Atlantic Council ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
Το πόσο σοβαρή πολιτική εξέλιξη θα είναι το συνέδριο της ΝΔ που ξεκινά την Παρασκευή (15/5) θα φανεί πολύ σύντομα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών με την ομιλία του την Παρασκευή και, όπως διακινείται, θα παρακολουθήσει όλες τις ομιλίες έως και το μεσημέρι του Σαββάτου. Επειτα όμως θα αναχωρήσει με προορισμό το Costa Navarino για μία κλειστή, πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση.

Ο Θοδωρής Κυριακού του ΑΝΤ1 διοργανώνει εκεί μία συνάντηση του Atlantic Council, με το οποίο έχει ξεκινήσει στρατηγική συνεργασία. Στην δίχως δημοσιότητα εφ’ όλης της ύλης συζήτηση θα συμμετάσχουν η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Εμίρης του Κατάρ Μοχάμεντ Αλ Θάνι, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ που έχει αναλάβει σύμβουλος στο ΑΝΤ1 Group. Παρόντες θα είναι επίσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Εurogroup, ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

