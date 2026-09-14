ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικές στρατηγικές
Ειδήσεις
19:21 - 14 Σεπ 2026

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικές στρατηγικές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στην καρδιά του ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να παρουσιάζουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να εξελιχθεί η τεχνολογία που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία, την ασφάλεια και την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, απέρριψε τις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται επιπλέον περιορισμούς. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της AI και των data centers μέρος μιας «άρρωστης συνωμοσίας» εναντίον της τεχνολογίας.

Η θέση του Τραμπ εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησής του να διατηρήσει τις ΗΠΑ στην κορυφή της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η αμερικανική τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας, ενώ μόλις την Κυριακή δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι προειδοποιήσεις από κορυφαία στελέχη της ίδιας της βιομηχανίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έχει ζητήσει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων AI, προτείνοντας αυξημένο έλεγχο, διεθνή συνεργασία και ανεξάρτητες αξιολογήσεις ασφάλειας. Την έκκληση έχουν αντιμετωπίσει θετικά, μεταξύ άλλων, ο Σαμ Άλτμαν και ο Έλον Μασκ.

Η διαφορετική πρόταση του Σι

Την ίδια ώρα, ο Σι Τζινπίνγκ επιχειρεί να δώσει στην Κίνα έναν διαφορετικό ρόλο στην παγκόσμια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Αρνείται μάλιστα κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται σε «κακόβουλο ανταγωνισμό» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχί, ο Κινέζος πρόεδρος πρότεινε τη δημιουργία μιας συνεργατικής, ανοικτού κώδικα υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των BRICS. Η πρόταση περιλαμβάνει συνεργασία στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, στην εκπαίδευση AI και στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Πεκίνου να παρουσιάσει την Κίνα ως δύναμη που μπορεί να προσφέρει τεχνολογικές δυνατότητες στις αναδυόμενες οικονομίες, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Σι έχει παράλληλα υποστηρίξει την ανάγκη για διεθνείς κανόνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, με την Κίνα να προωθεί μια προσέγγιση που δίνει μεγαλύτερο βάρος στη διεθνή συνεργασία και στη συμμετοχή των χωρών του Παγκόσμιου Νότου στη διαμόρφωση των κανόνων.

Δύο διαφορετικοί δρόμοι, ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός

Πίσω από τις διαφορετικές τοποθετήσεις των δύο ηγετών βρίσκεται ένας κοινός παρονομαστής: η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε στρατηγικό πεδίο ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομικές και τεχνολογικές δυνάμεις του πλανήτη.

Η Ουάσινγκτον φοβάται ότι η υπερβολική ρύθμιση θα επιβραδύνει την αμερικανική καινοτομία και θα επιτρέψει στο Πεκίνο να καλύψει την απόσταση. Το Πεκίνο, από την άλλη, επιχειρεί να αξιοποιήσει την AI όχι μόνο ως τεχνολογικό εργαλείο αλλά και ως μέσο ενίσχυσης της επιρροής του στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι κίνδυνοι που συνοδεύουν την ταχύτατη ανάπτυξη της AI γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αγνοηθούν. Κινέζοι αξιωματούχοι ασφαλείας προειδοποιούν πλέον ανοιχτά για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις «γνωστικού πολέμου», deepfakes και εκστρατείες παραπληροφόρησης, ενώ στις ΗΠΑ αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων.

Το κρίσιμο ραντεβού της 24ης Σεπτεμβρίου

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου. Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικά θέματα της ατζέντας, μαζί με το εμπόριο, την ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις.

Το ερώτημα είναι αν οι δύο ηγέτες θα μπορέσουν να βρουν έστω ένα ελάχιστο κοινό έδαφος για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της AI ή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελιχθεί σε ένα ακόμη μέτωπο του στρατηγικού ανταγωνισμού ΗΠΑ–Κίνας.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες τοποθετήσεις δείχνουν ότι η μάχη για την AI δεν αφορά πλέον μόνο το ποιος θα κατασκευάσει τα ισχυρότερα μοντέλα. Αφορά ποιος θα καθορίσει τους κανόνες, ποιος θα ελέγξει τις υποδομές και, τελικά, ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην τεχνολογική τάξη πραγμάτων της επόμενης δεκαετίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Chevron: Νέα ανοίγματα από Ελλάδα μέχρι Αργεντινή – Πού αναζητά επενδύσεις
Ειδήσεις

Chevron: Νέα ανοίγματα από Ελλάδα μέχρι Αργεντινή – Πού αναζητά επενδύσεις

Κάρνεϊ: Επιδιώκουμε στενότερους δεσμούς αλλά όχι ένταξη στην ΕΕ
Ειδήσεις

Κάρνεϊ: Επιδιώκουμε στενότερους δεσμούς αλλά όχι ένταξη στην ΕΕ

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια
Ειδήσεις

Ο Τραμπ καλεί την Ουκρανία να σταματήσει να «χτυπά» ρωσικά διυλιστήρια

Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, εκτός των ΗΠΑ
Business Facts

Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, εκτός των ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τριπλό χτύπημα από πετρέλαιο, Fed και AI – Βουτιά στις αγορές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/09/2026 - 19:39

Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Το FutuReady Greece ανοίγει τη συζήτηση για τις προκλήσεις του μέλλοντος

Εργασιακά
14/09/2026 - 19:23

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση

Ειδήσεις
14/09/2026 - 19:21

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικές στρατηγικές

Πολιτική
14/09/2026 - 19:10

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/09/2026 - 19:07

Παπάδες vs Μαθητές

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 19:03

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 18:58

Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:52

Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:48

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 18:44

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:40

Κάλας από Ροβανιέμι: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 18:33

Ιλισός: Ξεκινούν τα έργα για την καθίζηση – Ανοίγει ξανά το πάρκινγκ δίπλα στον ΗΣΑΠ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:31

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:27

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Υγεία
14/09/2026 - 18:25

Γεωργιάδης: Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του longevity και της αναγεννητικής ιατρικής – Τι αλλάζει

Πολιτική
14/09/2026 - 18:10

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:06

European Forum Alpbach: Η πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:02

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:54

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α' εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία

Σχόλια Αγοράς
14/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1%, πίεση στις βιομηχανικές μετοχές

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:43

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Πολιτική
14/09/2026 - 17:30

Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/09/2026 - 17:24

Net Billing: Νέο πλαίσιο για φθηνότερο ρεύμα – Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:20

Μετρό & Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:09

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας

Επιχειρήσεις
14/09/2026 - 16:59

Open Cosmos: Άντλησε €300 εκατ. για ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών στην Ευρώπη

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 17:12

Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο

Πολιτική
14/09/2026 - 16:56

Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Οικονομία
14/09/2026 - 16:44

Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ