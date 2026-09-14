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Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια
Ειδήσεις
18:27 - 14 Σεπ 2026

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Reporter.gr Newsroom
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Με δάκρυα στα μάτια είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια τη Δευτέρα (14/9), ενώ είχε προηγηθεί ολονυχτία στην ίδια εκκλησία, όπου είχε συρρεύσει πλήθος κόσμου για να τιμήσει τον δημοφιλή τραγουδιστή.  

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα στα 54 μόλις χρόνια του ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9), γύρω στις 13:00, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 15:00, ενώ η ταφή του τελέστηκε στη συνέχεια σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων η Νατάσσα Θεοδωρίδου, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Δήμος Αναστασιάδης, η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Πάολα, ο Πάνος Κιάμος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Γιώργος Ντάβλας, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Νίκος Βέρτης, ο Τάκης Ζαχαράτος, κ.ά.

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Ακόμη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας βρέθηκε και η επιχειρηματίας Μαριάννα Λάτση, καθώς κι ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι βουλευτές της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης και Γιάννης Πλακιωτάκης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και Κώστας Τσουκαλάς και η βουλευτής Νίνα Κασιμάτη.

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«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο», δήλωσε από την Νίκαια ο Υπουργός Υγείας.

«Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 18:41
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