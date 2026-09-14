ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Έκκληση για «επείγουσα δράση» με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη απηύθυνε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποιώντας για τους «πρωτοφανείς κινδύνους» που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων AI.

Σε ανοιχτή επιστολή του προς κυβερνήσεις και εταιρείες του κλάδου, ο Τουρκ κάλεσε τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν άμεσα σε πολυμερή φόρουμ, προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια κοινή πορεία για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής που αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά και τις μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για το γεγονός ότι σήμερα μεγάλο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη της AI βρίσκεται στα χέρια ενός περιορισμένου αριθμού ισχυρών τεχνολογικών εταιρειών.

«Απειλούνται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Ο Ύπατος Αρμοστής προειδοποίησε ότι η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να έχει ευρείες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως υποστήριξε, «όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται» από τις εξελίξεις στον τομέα, μεταξύ άλλων το δικαίωμα στη ζωή και την τροφή, καθώς και τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή κούρσα για την ανάπτυξη ολοένα ισχυρότερων συστημάτων AI συνιστά «δραστική αλλαγή», καθώς αυξάνει τους κινδύνους που συνδέονται με κρίσιμες πτυχές της καθημερινής ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα λεγόμενα αντιπροσωπευτικά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, δηλαδή συστήματα που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα μια σειρά εργασιών. Όπως προειδοποίησε, ενδεχόμενες αστοχίες τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν βασικές υπηρεσίες, τις επικοινωνίες και κρίσιμες υποδομές, αλλά και να δημιουργήσουν πιέσεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Παράλληλα, ο Τουρκ εκτίμησε ότι ενδεχόμενες δυσλειτουργίες θα μπορούσαν, σε ακραία σενάρια, να στερήσουν από ολόκληρους πληθυσμούς την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως το πόσιμο νερό, η θέρμανση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε ακόμη, η Τεχνητή Νοημοσύνη ήδη επιταχύνει τον ρυθμό και διευρύνει την κλίμακα των ένοπλων συγκρούσεων, ενώ δημιουργούνται παράλληλα νέες προκλήσεις σε σχέση με τις δικλίδες ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποτροπή της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής.

Η συζήτηση για «φρένο» στην ανάπτυξη της AI

Οι προειδοποιήσεις του Τουρκ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται διεθνώς η συζήτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε υπέρ μιας επιβράδυνσης, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που προκύπτουν από τις νέες δυνατότητες της AI. Τη θέση αυτή υποστήριξαν δημόσια ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, καθώς και ο Ίλον Μασκ.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξέφρασαν την Κυριακή την αντίθεσή τους σε μια επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το ζήτημα έχει αποκτήσει αυξημένη πολιτική βαρύτητα στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Προειδοποίηση και από την Κίνα

Στο μεταξύ, προειδοποίηση για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εθνική ασφάλεια απηύθυνε την Κυριακή και ο επικεφαλής των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο χρήσης της τεχνολογίας από ξένες δυνάμεις με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Ο Φόλκερ Τουρκ είχε ήδη προειδοποιήσει στις 7 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα».

Στη νέα του παρέμβαση, κάλεσε τις εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της AI, κυρίως στις ΗΠΑ και την Κίνα, να αναλάβουν άμεσα δράση για τον περιορισμό των κινδύνων.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι η αυτορρύθμιση του κλάδου αποτελεί ένα «επείγον πρώτο βήμα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν αρκεί από μόνη της.

Όπως σημείωσε, οι χώρες που φιλοξενούν τις μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτές ενεργούν υπεύθυνα και να επιδιώξουν την εναρμόνιση των κανόνων τους, ώστε ο διεθνής ανταγωνισμός να μην οδηγήσει σε χαλάρωση των ρυθμιστικών πλαισίων.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της αυτή την τεχνολογία. Καμία εταιρεία δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει μόνη της ποιοι κίνδυνοι πρέπει να αποδεχτεί ο κόσμος», κατέληξε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ.