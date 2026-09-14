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Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά
Ειδήσεις
18:02 - 14 Σεπ 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις σε πόλη του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας.  

Πρόκειται για ένα από τα πιο φονικά πλήγματα που έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Στον Λίβανο εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο μιας νέας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης, καθώς οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών κλιμακώνονται, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον Ιούνιο με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ.

Μια γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι είναι συγγενής τουλάχιστον τριών από τα θύματα, ανέφερε πως το πλήγμα έπληξε συγκρότημα κατοικιών την ώρα που τα παιδιά ετοιμάζονταν να πάνε στο σχολείο. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος ήταν άτομα που μετέφεραν όπλα στην πόλη Κφαρ Ρουμάν.

Δημοσιογράφοι του Reuters που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σχολικά βιβλία ανάμεσα στα συντρίμμια, στη θέση όπου προηγουμένως βρισκόταν κτίριο. Οι διασώστες επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα, προκειμένου να εντοπίσουν και να ανασύρουν τις σορούς από τα ερείπια.

Ο οκτάχρονος Μουστάφα Φαρχάτ έχασε, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τη μητέρα του και τους παππούδες του από τον βομβαρδισμό. Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τον πατέρα του, ενώ το παιδί νοσηλεύεται τραυματισμένο σε νοσοκομείο.

Η συγγενής του, Μόνα Φαρχάτ, δήλωσε στο Reuters ότι το σπίτι επλήγη λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία. «Τι στοχεύουν; Ποιος είναι ο στόχος του; Θέλουν να φύγουμε από τη γη μας; Κάνουν λάθος», είπε η γυναίκα.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι από το συγκεκριμένο πλήγμα σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά και τρεις γυναίκες. Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι η επίθεση σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε επίθεση εναντίον αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας τραυματιοφορέας και να τραυματιστούν ακόμη δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Πριν από τις επιθέσεις στην Κφαρ Ρουμάν, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους για εκκένωση της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διερευνά τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες από το πλήγμα επλήγησαν «αμέτοχα πρόσωπα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ είχε εξαπολύσει κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στη ράχη Άλι αλ Τάχερ.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μια σειρά λόφων στον νοτιοανατολικό Λίβανο, όπου, σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, η Χεζμπολάχ είχε δημιουργήσει υπόγειο στρατιωτικό συγκρότημα. Το Ισραήλ είχε υποστηρίξει την προηγούμενη εβδομάδα ότι «εκκαθάρισε» την περιοχή από μαχητές της Χεζμπολάχ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό.

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