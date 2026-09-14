Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

Η Euronext Athens ενημερώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 για την ακύρωση ιδίων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», όπως γνωστοποίησε η Εθνική Τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση.

Με βάση τις παραπάνω εταιρικές μεταβολές, ως ημερομηνία διαγραφής των συγκεκριμένων μετοχών και αλλαγής της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας σε 3,00 ευρώ ορίστηκε η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 30 Απριλίου 2026 και μετά τις σχετικές εγκρίσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2025, 6 Ιουλίου 2026 και 31 Ιουλίου 2026, καθώς και την από 7 Σεπτεμβρίου 2026 καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για την τροποποίηση του καταστατικού της, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τις σχετικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, η Τράπεζα προχώρησε στην ακύρωση ιδίων μετοχών που είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2025 προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Η ακύρωση πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018, ενώ παράλληλα τροποποιείται το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, το οποίο αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο και τις Μετοχές.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2025, είχε εγκρίνει την έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Το πρώτο σκέλος του προγράμματος προβλέπει δαπάνη έως 174 εκατ. ευρώ και διάρκεια 24 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 30 Μαΐου 2027, με πρόβλεψη για μεταγενέστερη ακύρωση των μετοχών, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ, η οποία είχε δοθεί στις 28 Μαΐου 2025.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Τράπεζα προχώρησε στην αγορά των σχετικών μετοχών και, βάσει της απόφασης της ΤΓΣ 2026, ακύρωσε 11.580.849 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατείχε στις 27 Μαρτίου 2026.

Οι 11.580.849 μετοχές που ακυρώθηκαν είχαν ονομαστική αξία 1,00 ευρώ η καθεμία και αντιστοιχούν, σε ποσοστό κατά στρογγυλοποίηση, στο 1,27% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Οι συγκεκριμένες μετοχές αποκτήθηκαν κατά το διάστημα από 4 Ιουνίου 2025 έως και 27 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Η μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς διαμορφώθηκε στα 12,6171 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το συνολικό κόστος των αγορών ανήλθε σε 146.116.723,89 ευρώ.

Η ακύρωση των ιδίων μετοχών αποτελεί πρακτική που ακολουθείται ευρέως από εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένες αγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση βασικών δεικτών ανά μετοχή, μεταξύ των οποίων και τα κέρδη ανά μετοχή.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν αγορές συνολικής αξίας 174 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την έγκριση που είχε χορηγήσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ στις 28 Μαΐου 2025.

Η ακύρωση των 11.580.849 ιδίων μετοχών συνεπάγεται μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 11.580.849 ευρώ. Η μείωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των μετοχών που ακυρώνονται επί την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, δηλαδή 11.580.849 μετοχές επί 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της μείωσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας διαμορφώνεται σε 903.134.304 ευρώ και διαιρείται σε 903.134.304 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Αύξηση κεφαλαίου και αλλαγή της ονομαστικής αξίας

Παράλληλα, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 1.806.268.608 ευρώ, μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» (Share Premium account).

Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά 2,00 ευρώ, από 1,00 ευρώ σε 3,00 ευρώ. Αντίστοιχα, ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μειώνεται κατά 1.806.268.608 ευρώ, ενώ τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο και τις Μετοχές.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την ΤΓΣ 2026 και προβλέπει την κεφαλαιοποίηση μέρους του Share Premium account και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά 2,00 ευρώ, από 1,00 ευρώ σε 3,00 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά 1.806.268.608 ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η κεφαλαιοποίηση μέρους του συγκεκριμένου λογαριασμού πραγματοποιείται με στόχο τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της κεφαλαιακής της δομής.

Πρόκειται για εσωτερική λογιστική και εταιρική αναδιάρθρωση, η οποία δεν μεταβάλλει το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας και δεν επηρεάζει την αναλογική συμμετοχή των μετόχων.

Μέσω της συγκεκριμένης κεφαλαιοποίησης αυξάνεται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, καθίσταται σαφέστερη η κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και δημιουργούνται προϋποθέσεις μεγαλύτερης στρατηγικής ευελιξίας, ενώ η κίνηση εξυπηρετεί παράλληλα σκοπούς εταιρικής οργάνωσης και χρηματοοικονομικής παρουσίασης.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 2.709.402.912 ευρώ και αποτελείται από 903.134.304 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η καθεμία.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2026 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6165674, η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4193617 ΑΠ/04-09-2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας, ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Ημερομηνία διαγραφής των μετοχών

Η Euronext Athens ενημερώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 για την ακύρωση των ιδίων μετοχών, τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των συγκεκριμένων μεταβολών, ως ημερομηνία διαγραφής των προαναφερόμενων μετοχών και αλλαγής της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εθνικής Τράπεζας σε 3,00 ευρώ έχει οριστεί η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 2103343460, 2103343419, 2103343422 και 2103343411, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00.