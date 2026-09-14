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Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη
Πολιτική
18:10 - 14 Σεπ 2026

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Reporter.gr Newsroom
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Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας ,αν επανεκλεγεί. Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύφθηκε, αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως τονίζει στη δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς: «Ο κ. Βορίδης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη επιβεβαιώνοντας πως η πρόταση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης.

Ο Βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέα Δημοκρατίας υποστήριξε στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ότι χρειάζεται συνολικός «εξορθολογισμός των επιδομάτων», θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών, που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε ερωτώμενος για την άποψη του κ. Μαρινάκη: «Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω».

Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, αν επανεκλεγεί. Στέλνει σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά αν απολυθούν ή παραιτηθούν, θα λάβουν επίδομα μόνο για 2 μήνες.

Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύφθηκε».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 18:39
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