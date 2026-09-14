Ιλισός: Ξεκινούν τα έργα για την καθίζηση – Ανοίγει ξανά το πάρκινγκ δίπλα στον ΗΣΑΠ

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Ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση της καθίζησης του Ιλισού, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντικό βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και οκτώ χρόνια.

Όπως τονίζει ο κ. Ασκούνης, οι εργασίες θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια της περιοχής, θα προστατεύσουν τις γειτονικές υποδομές και θα επιτρέψουν την ασφαλή επαναλειτουργία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Ο κ. Ασκούνης ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τόνισε ότι ο Δήμος θα συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του ο δήμαρχος Καλλιθέας: «Ένα διαχρονικό αίτημα της Καλλιθέας, που παρέμενε για χρόνια χωρίς ουσιαστική λύση, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, κλείνοντας οριστικά μια «ανοιχτή πληγή» στην πόλη μας.

Η σύμβαση για την αποκατάσταση της καθίζησης του Ιλισού (Σταθμός ΗΣΑΠ Ταύρου) υπογράφηκε και το έργο επιτέλους προχωρά.

Αφήνουμε πίσω την 8ετή στασιμότητα και με τις εργασίες που δρομολογούνται:

Αποκαθιστούμε πλήρως την ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία της περιοχής.

Θωρακίζουμε και προστατεύουμε τις γειτονικές υποδομές.

Εξασφαλίζουμε την ασφαλή επαναλειτουργία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, ακριβώς δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την συμβολή του στην προώθηση και το ξεμπλοκάρισμα αυτού του κρίσιμου έργου.

Ως Δήμος Καλλιθέας, θα βρισκόμαστε σε διαρκή και στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, παρακολουθώντας κάθε βήμα. Στόχος μας είναι οι εργασίες να εκτελεστούν εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού, ώστε η περιοχή να αποδοθεί ξανά στους συμπολίτες μας, απόλυτα ασφαλής και πλήρως λειτουργική.

Αρκετά με τα χρόνια χωρίς λύση.

Η Καλλιθέα προχωρά μπροστά με έργα ουσίας!».

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