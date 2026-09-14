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«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση
Εργασιακά
19:23 - 14 Σεπ 2026

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα επίπεδα στρες, άγχους και κατάθλιψης που συνδέονται με την εργασία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις χώρες της Ευρώπης.

Σχεδόν ένας στους δύο εργαζομένους στην Ελλάδα, ποσοστό 49%, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει στρες, κατάθλιψη ή άγχος τα οποία είτε προκαλούνται είτε επιδεινώνονται από την εργασία του. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, με τη Φινλανδία να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 45% και την Κύπρο στην τρίτη με 43%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 29%, γεγονός που αναδεικνύει τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών.

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η Δανία, όπου το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν προβλήματα στρες, άγχους ή κατάθλιψης τα οποία συνδέονται με την εργασία ανέρχεται στο 19%, το χαμηλότερο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονται στην καταγραφή.

Η ψυχική υγεία στην εργασία στο επίκεντρο

Με αφορμή τα στοιχεία, το Civil Society Europe (CSE), πανευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από 28 χώρες, υπογραμμίζει την ανάγκη η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα όπως και η σωματική ασφάλεια.

Το CSE επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη θέσπιση νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προτείνονται αξιολογήσεις κινδύνου στους χώρους εργασίας, μέτρα για τον περιορισμό του υπερβολικού φόρτου εργασίας, την αντιμετώπιση της παρενόχλησης και του εκφοβισμού, καθώς και δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με το αλγοριθμικό μάνατζμεντ.

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Οι προτάσεις για την προστασία των εργαζομένων

Σύμφωνα με το CSE, οι πολιτικές για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την ψυχική και κοινωνική ευεξία των εργαζομένων.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η προστασία θα πρέπει να αφορά το σύνολο των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην ανάγκη οι αξιολογήσεις κινδύνων στους χώρους εργασίας να μην περιορίζονται στους σωματικούς κινδύνους, αλλά να περιλαμβάνουν και τους ψυχολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων.

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