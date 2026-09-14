Open Cosmos: Άντλησε €300 εκατ. για ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών στην Ευρώπη

Η Open Cosmos, η ευρωπαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή δορυφορικών υποδομών, συνδεσιμότητας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο κατά την οποία κυβερνήσεις και επιχειρήσεις αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε ασφαλή συστήματα που στηρίζονται σε διαστημικές υποδομές.

Τον νέο γύρο χρηματοδότησης ηγήθηκαν Ευρωπαίοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF) και Entrepreneurs First, καθώς και δύο μεγάλα διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία. Στον γύρο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, και τα ελληνικά επενδυτικά funds Sustainable Forward Capital (SFC) και Ireon Ventures.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της Open Cosmos, επιτρέποντάς της να αυξήσει μαζικά την παραγωγή δορυφόρων και να επιταχύνει την παροχή δεδομένων και συνδεσιμότητας μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης των υπηρεσιών ConnectedCosmos, OpenConstellation και DataCosmos.

Ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αυτονομία στο Διάστημα

Η Open Cosmos αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες κατασκευής δορυφόρων στην Ευρώπη, έχοντας καταγράψει πέντε διαδοχικά χρόνια κερδοφόρας ανάπτυξης και υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αποστολές της. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών, διαστημικοί οργανισμοί, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας και των υποδομών.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα τέσσερα εργοστάσια στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και μία εγκατάσταση στην Παλλήνη, με συνολική δυνατότητα παραγωγής έως και ενός δορυφόρου την ημέρα. Πρόσφατα προχώρησε στην εκτόξευση των δορυφόρων νέας γενιάς του OpenConstellation, του συνεργατικού δορυφορικού σμήνους που αναπτύσσει. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Hyperion GR-1, ο οποίος προορίζεται για το ελληνικό υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοση αξιοποιήσιμων δεδομένων από την παρατήρηση της Γης. Από το σημερινό διάστημα που μπορεί να φτάνει έως και τις 48 ώρες, στόχος είναι να μειωθεί ακόμη και στα 30 λεπτά. Ταυτόχρονα, οι νέοι δορυφόροι μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο Διάστημα, ενώ διαθέτουν δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Η Open Cosmos έχει παράλληλα αποδείξει ότι μπορεί να ολοκληρώνει έργα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ConnectedCosmos, για το οποίο, μόλις δυόμισι μήνες μετά την εξασφάλιση των καταχωρίσεων για τη χρήση φάσματος στη ζώνη Ka, η εταιρεία είχε ήδη σχεδιάσει, κατασκευάσει και θέσει σε τροχιά τους πρώτους δορυφόρους. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς διαστημικών υποδομών.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει συμβάσεις με πελάτες συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω αυτών, προσφέρει με γρήγορους ρυθμούς διαλειτουργικότητα, πρόσβαση σε διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων και υψηλή αξιοπιστία σε κυρίαρχα συστήματα που βρίσκονται υπό εθνικό έλεγχο και αναπτύσσονται στην Ευρώπη, αλλά και σε χώρες που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις δικές τους ανεξάρτητες λύσεις.

Επεκτείνοντας την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή διαστημική πλατφόρμα

Το Διάστημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία ως παράγοντας κυριαρχίας και στρατηγικής αυτονομίας τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τις επιχειρήσεις. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι παγκόσμιες επενδύσεις venture capital στον διαστημικό τομέα ανήλθαν σε 11,3 δισ. δολάρια, ποσό υψηλότερο από τα 10,1 δισ. δολάρια που επενδύθηκαν συνολικά σε ολόκληρο το 2025. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του κλάδου.

Στην Ευρώπη, οι κυβερνήσεις θεωρούν πλέον τις διαστημικές υποδομές κρίσιμο τμήμα των εθνικών υποδομών. Για τον λόγο αυτό επενδύουν σε εθνικά κυρίαρχες δυνατότητες τηλεπικοινωνιών και παρατήρησης της Γης, με στόχο να περιορίσουν την εξάρτησή τους από υποδομές που βρίσκονται εκτός Ευρώπης και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την εθνική και οικονομική τους ασφάλεια.

Οι ανάγκες των κυβερνήσεων για ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες, παρατήρηση της Γης και επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο αυξάνονται διαρκώς. Παράλληλα, αναζητούν λύσεις που θα τους επιτρέπουν να αποκτήσουν αυτές τις δυνατότητες χωρίς να χρειάζεται να επωμιστούν το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ανάπτυξη πλήρως ανεξάρτητων διαστημικών υποδομών.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Open Cosmos έχει αναπτύξει την τεχνολογία που απαιτείται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών από το Διάστημα. Στο πλαίσιο αυτού του δικτύου, οι δορυφόροι μπορούν να παρατηρούν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μεταξύ τους, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη κατανόηση των εξελίξεων στη Γη.

Η τεχνολογική πλατφόρμα της εταιρείας περιλαμβάνει το OpenOrbit, το οποίο καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία των δορυφόρων στο Διάστημα. Περιλαμβάνει επίσης το OpenConstellation, μέσω του οποίου κυβερνήσεις και οργανισμοί μπορούν να αξιοποιούν από κοινού δορυφορικές υποδομές, το ConnectedCosmos, που παρέχει ασφαλή διασύνδεση μεταξύ δορυφόρων και με τη Γη μέσω κυρίαρχων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών και συνδέσεων Internet of Things (IoT), καθώς και το DataCosmos, το οποίο μετατρέπει εικόνες και δεδομένα αισθητήρων σε επιχειρησιακή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της λειτουργίας αυτού του συστήματος είναι η δυνατότητα ενός δορυφόρου του OpenConstellation να εντοπίσει μια ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας σε μια δασική περιοχή και, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη που λειτουργεί απευθείας πάνω στον δορυφόρο, να την αναγνωρίσει ως πιθανή δασική πυρκαγιά.

Στη συνέχεια, η σχετική πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί μέσω του ConnectedCosmos απευθείας στους αρμόδιους χρήστες, όπως πυροσβεστικές δυνάμεις ή αεροσκάφη που βρίσκονται στην περιοχή. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και σε σημεία όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη επίγεια πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να ζητήσει από άλλους δορυφόρους να συλλέξουν επιπλέον δεδομένα, αλλά και να αξιοποιήσει επίγειους αισθητήρες IoT. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συγκεντρώσει συμπληρωματικές πληροφορίες και να επιβεβαιώσει τα δεδομένα σχετικά με το τι συμβαίνει στο έδαφος.

Σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή των επίγειων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, το ConnectedCosmos θα μπορούσε επίσης να παρέχει στις ομάδες που επιχειρούν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ανθεκτική σε παρεμβολές συνδεσιμότητα 5G.

Η ενοποίηση της ανίχνευσης, της συνδεσιμότητας και της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ενιαίο σύστημα δίνει τη δυνατότητα σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να αξιολογούν σε πραγματικό χρόνο όσα συμβαίνουν στη Γη και να αντιδρούν σε αυτά σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η νέα επένδυση των 300 εκατ. ευρώ πρόκειται να επιταχύνει την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην επέκταση του ConnectedCosmos, στην περαιτέρω ανάπτυξη των OpenConstellation και DataCosmos, αλλά και στην ενίσχυση των ομάδων μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού της Open Cosmos στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Συνολικά, στις εγκαταστάσεις αυτές η εταιρεία απασχολεί σχεδόν 400 εργαζομένους.

Ο Ραφέλ Τζορντά Σικιέρ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Open Cosmos, δήλωσε: «Οι διαστημικές υποδομές αποκτούν πλέον εξίσου κρίσιμη σημασία με την ενέργεια, τα ψηφιακά δίκτυα και τις μεταφορές. Οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ολοένα και περισσότερο ασφαλείς επικοινωνίες και επιχειρησιακά δεδομένα που παρέχονται μέσω ανθεκτικών συστημάτων. Όμως οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν. Η πραγματική αξία βρίσκεται στην πληροφόρηση που αποτυπώνει όσα συμβαίνουν στη Γη σε πραγματικό χρόνο καθώς και στην παγκόσμια συνδεσιμότητα που επιτρέπει τη μετάδοσή της.

Συνδυάζοντας δορυφόρους, ασφαλείς επικοινωνίες και υπηρεσίες δεδομένων που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούμε ένα σύστημα που μετατρέπει τις πληροφορίες από το διάστημα σε γνώση που κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για να αναλάβουν δράση. Η επένδυση αυτή μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε ταχύτερα αυτό το όραμα, ανταποκρινόμενοι στις παραγγελίες κυβερνήσεων και μεγάλων εταιρειών για τους αξιόπιστους δορυφόρους υψηλών επιδόσεων που κατασκευάζουμε και παρέχοντας τις εθνικά κυρίαρχες υπηρεσίες που χρειάζεται ο κόσμος».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε σχετικά: «Η νέα χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Open Cosmos, η οποία έχει ήδη σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και συμμετέχει στην υλοποίηση μέρους του ελληνικού διαστημικού προγράμματος. Προσδοκούμε ότι η νέα αυτή επένδυση θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στη χώρα μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την κατασκευή κρίσιμων διαστημικών τεχνολογιών στην Ελλάδα».

Ο Άσις Πούρι, εταίρος στη Lightrock, δήλωσε: «Η Lightrock είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που ηγείται του γύρου χρηματοδότησης της Open Cosmos και στηρίζει αυτή την ευρωπαϊκή κορυφαία εταιρεία καθώς εισέρχεται στο επόμενο στάδιο ανάπτυξής της στη διαστημική οικονομία. Το έργο της Open Cosmos, αλλά και συνολικά του κλάδου των διαστημικών υποδομών, στηρίζει κρίσιμες παγκόσμιες προσπάθειες στους τομείς της ενέργειας, των επικοινωνιών, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας.

Το εξαιρετικό ιστορικό αποστολών της Open Cosmos, η παραγωγική της ικανότητα και η επιστημονική της τεχνογνωσία την τοποθετούν σε ισχυρή θέση ώστε να εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη σε αυτόν τον κρίσιμης σημασίας κλάδο και ανυπομονούμε να στηρίξουμε την εταιρεία σε αυτή την πορεία».

Ο Ρομπ Τζενιέζερ, διευθύνων εταίρος στην ETF Partners, δήλωσε: «Οι συνθήκες για τη δημιουργία κορυφαίων διαστημικών εταιρειών παγκόσμιας κλάσης έχουν πλέον ωριμάσει στην Ευρώπη. Η ηγετική ομάδα της Open Cosmos έχει επιδείξει τη φιλοδοξία που απαιτείται για να μετατρέψει αυτή την τεχνογνωσία σε ουσιαστικά εμπορικά αποτελέσματα, με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε την Ευρώπη να ενισχύει την αυτονομία της στο διάστημα και την Ελλάδα να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια καινοτομίας και εξερεύνησης. Η Open Cosmos είναι ήδη μια εξαιρετική επιχείρηση και πιστεύουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις εταιρείες υποδομών που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης. Ο Πτολεμαίος θα ήταν υπερήφανος!».

Ο Δημήτριος Κονταρίνης, εταίρος και συνιδρυτής της Sustainable Forward Capital, δήλωσε: «Η εφευρετικότητα έχει αποτελέσει βασική κινητήρια δύναμη των ριζικών αλλαγών στον διαστημικό τομέα. Η επινοητικότητα της ομάδας της Open Cosmos, η σταδιακή καινοτομία σε πολλαπλά μέτωπα, η αριστεία στην υλοποίηση και η ικανότητά της να μετατρέπει τα δεδομένα παρατήρησης της Γης σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο κέρδισαν την εμπιστοσύνη μας και μας οδήγησαν στην απόφαση να επενδύσουμε στην εταιρεία».

Ο Σπύρος Δημουλάς, εταίρος της Ireon Ventures, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποκτά έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία και η Open Cosmos συμβάλλει ώστε αυτή η φιλοδοξία να μετατρέπεται σε πραγματικές δυνατότητες. Το έργο μηχανικής και παραγωγής που υλοποιείται από την Ελλάδα δείχνει πώς η εγχώρια τεχνογνωσία μπορεί να συμβάλει άμεσα σε στρατηγικές ευρωπαϊκές υποδομές».