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Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:58 - 14 Σεπ 2026

Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, συνολικού καθαρού βάρους 19.448,04 κιλών, προχώρησαν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, μετά τον εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης.

Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «Μη Ασφαλή» και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί άμεσα η διάθεσή τους και ολόκληρη η ποσότητα –σχεδόν 20 τόνοι– να οδηγηθεί προς καταστροφή, χωρίς να φτάσει ποτέ στον καταναλωτή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προέκυψε έπειτα από καταγγελία ούτε αφού το προϊόν είχε ήδη διοχετευθεί στην αγορά. Εντοπίστηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του επίσημου μηχανισμού ελέγχου και της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον προληπτικό χαρακτήρα των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Πώς εντοπίστηκε το φορτίο

Η διαδικασία ξεκίνησε από δειγματοληψία που πραγματοποίησε ο αρμόδιος Συνοριακός Σταθμός Ελέγχου Πειραιά στο φορτίο κονσερβοποιημένου τόνου προέλευσης Τουρκίας.

Ακολούθησε επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης.

Συγκεκριμένα, σε πέντε από τις εννέα μονάδες δειγματοληψίας η περιεκτικότητα των μεμονωμένων δειγμάτων σε ισταμίνη ξεπέρασε το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 200 mg/kg, ενώ η μέση τιμή ανήλθε στα 574,1 mg/kg, υπερβαίνοντας σημαντικά το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 mg/kg.

Μετά την επίσημη ενημέρωση για τα μη ικανοποιητικά εργαστηριακά αποτελέσματα, κλιμάκιο κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προχώρησε άμεσα στην κατάσχεση του συνόλου του φορτίου.

Τα 19.448,04 κιλά κονσερβοποιημένου τόνου αποκλείστηκαν οριστικά από κάθε δυνατότητα διάθεσης στην αγορά και οδηγήθηκαν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης για την οριστική καταστροφή τους.

Ν. Χαρδαλιάς: «Απέναντι σε όσα ακούγονται, εμείς απαντάμε με γεγονότα, ελέγχους και αποτελέσματα»

Με αφορμή τη νέα μεγάλη κατάσχεση, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Άλλη μια επιχείρηση των ελεγκτών μας ολοκληρώθηκε. Σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, με εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης κατασχέθηκαν. Ένα ολόκληρο φορτίο από το οποίο δεν έφτασε ούτε ένα κουτί στον καταναλωτή.

Δεν περιμένουμε την όποια καταγγελία για να δράσουμε. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά και συστηματικά. Και οι υπηρεσίες μας κάνουν τη δουλειά τους, με συνέπεια και κυρίως αίσθημα ευθύνης. Αδιαπραγμάτευτα και όπως ακριβώς πρέπει.

Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις των τελευταίων ετών που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων μεγάλων επιχειρήσεων των υπηρεσιών μας από τον Δεκέμβριο του 2024, αποτελώντας μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι δεν σταματάμε ποτέ τους ελέγχους.

Παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, οι άνθρωποι της Περιφέρειας βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Απέναντι σε όσα ακούγονται, εμείς απαντάμε με γεγονότα. Με ελέγχους. Με αποτελέσματα. Γιατί στη δημόσια υγεία δεν κάνουμε εκπτώσεις».

Από τους 26,67 τόνους αλλοιωμένων κρεάτων στους 20 τόνους παράνομων ζωικών υπολειμμάτων

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μεγάλων κατασχέσεων της παρούσας περιφερειακής αρχής, στο πλαίσιο της εντολής που έχει δώσει από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς για διαρκή εντατικοποίηση των ελέγχων, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Περιφέρειας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μέσα στην εορταστική περίοδο, 26,67 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παραπροϊόντων, αποτρέποντας τη διάθεσή τους στην αγορά.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2025, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ακόμη μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στο λιμάνι του Πειραιά, με την κατάσχεση περισσότερων από 20 τόνων παράνομων και ακατάλληλων ζωικών υπολειμμάτων (13.784 κιλά χοιρινά υπολείμματα και 6.559 κιλά δέρματα χοίρων).

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις, μαζί με τη σημερινή κατάσχεση των σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, αποτυπώνουν τη συνέχεια και τη συστηματική παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας, παρά τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και το ιδιαίτερα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων στο οποίο καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν.

24.136 έλεγχοι σε 30 μήνες από την Περιφέρεια Αττικής

Συνολικά, τους 30 πρώτους μήνες της θητείας της παρούσας περιφερειακής αρχής, τα αρμόδια ελεγκτικά κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση εκατοντάδων τόνων ακατάλληλων και επικίνδυνων προϊόντων.

Το δόγμα παραμένει ξεκάθαρο: μηδενική ανοχή σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το εισόδημα των πολιτών.

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