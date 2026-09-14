Γεωργιάδης: Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του longevity και της αναγεννητικής ιατρικής – Τι αλλάζει

Τη σύσταση επιτροπής εντός της εβδομάδας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες longevity, την αναγεννητική ιατρική και τις συναφείς ιατρικές πράξεις, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χωρίς φίλτρο» του ΕΡΤnews, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μείνει εκτός ενός ταχέως αναπτυσσόμενου πεδίου των ιατρικών υπηρεσιών, σημειώνοντας παράλληλα την ανάγκη να διαχωριστούν οι πρακτικές που διαθέτουν επιστημονική τεκμηρίωση από εκείνες που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ασθενείς.

Όπως ανέφερε, η νέα επιτροπή θα εξετάσει το υφιστάμενο καθεστώς και θα εισηγηθεί τις απαιτούμενες αλλαγές, ώστε να ακολουθήσει η νομοθετική ρύθμιση.

«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity»

Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι η απαγόρευση των υπηρεσιών longevity ή των θεραπειών που σχετίζονται με την αντιγήρανση, αλλά η δημιουργία κανόνων που θα καθορίζουν ποιες πρακτικές είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να παρέχονται.

«Δεν θα απαγορεύσω στην Ελλάδα το longevity», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο τομέας της μακροζωίας αναπτύσσεται διεθνώς, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη έχει προχωρήσει ταχύτερα από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να απαιτείται επικαιροποίησή του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός συμφώνησε στην ανάγκη να υπάρχει σαφής κατάλογος με τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες θεραπείες, ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν ποιες πρακτικές διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

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Η πλασμαφαίρεση και το νοσοκομειακό περιβάλλον

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «βαριά ιατρική πράξη», η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, αλλά απαιτεί νοσοκομειακό περιβάλλον, λόγω των κινδύνων που, όπως είπε, μπορεί να συνδέονται με τη διαδικασία.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε στον απόηχο της υπόθεσης που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη και των ελέγχων που έχουν ξεκινήσει σχετικά με τον χώρο όπου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πραγματοποιούνταν η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο υπουργός έχει αναφέρει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια για λειτουργία ως απλό παθολογικό ιατρείο και όχι για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Στο επίκεντρο και η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται ιατρικές υπηρεσίες και θεραπείες.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το ισχύον πλαίσιο απαγορεύει την άμεση και έμμεση διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει πρόβλεψη για ενημέρωση του κοινού σχετικά με επιστημονικά ζητήματα.

Κατά τον υπουργό, η συγκεκριμένη πρόβλεψη μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να λειτουργεί ως «παράθυρο», μέσω του οποίου εμπορική προώθηση υπηρεσιών παρουσιάζεται ως ενημέρωση για μια νέα επιστημονική θεραπεία.

Στη συζήτηση παρενέβη ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της έμμεσης διαφήμισης, παραπέμποντας στο αντίστοιχο πλαίσιο που ισχύει για τη διαφήμιση δικηγορικών υπηρεσιών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται ως πιθανή λύση η θέσπιση ενός προληπτικού ελέγχου από τους Ιατρικούς Συλλόγους. Όπως εξήγησε, μία από τις σκέψεις που εξετάζονται είναι να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο πριν από τη δημοσίευση ή παρουσίαση μιας νέας θεραπείας σε τηλεόραση ή διαδίκτυο.

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για πρόταση που βρίσκεται υπό εξέταση και όχι για ειλημμένη απόφαση, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί ο υπουργός να κρίνει μόνος του εάν μια πρακτική είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. «Ας το κρίνουν οι γιατροί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έλεγχοι για τις καταγγελίες

Αναφερόμενος στις καταγγελίες που έχουν έρθει στο προσκήνιο, ο υπουργός έκανε λόγο για περιπτώσεις όπου μπορεί να παρέχονται ή να προβάλλονται θεραπείες χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική ή θεσμική βάση, χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές «απάτη».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υλικό και οι καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του υπουργείου θα διαβιβαστούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον επιβεβαιωθούν τα σχετικά στοιχεία.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η διερεύνηση πιθανών παραβάσεων θα πρέπει να γίνει από τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό, σημειώνοντας ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαθέτει τη σχετική αρμοδιότητα.

«Αυτή την εβδομάδα η επιτροπή»

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η επιτροπή για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου αναμένεται να συσταθεί εντός της εβδομάδας.

Στη συνέχεια, θα έχει χρόνο να εξετάσει το υφιστάμενο καθεστώς και να καταθέσει τις προτάσεις της, προκειμένου να ακολουθήσει η απαραίτητη νομοθετική παρέμβαση.

«Δεν είναι εύκολη η δουλειά», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι το longevity και η αναγεννητική ιατρική εξελίσσονται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς διεθνώς, ενώ το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακολουθήσει με την ίδια ταχύτητα.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι αισθάνθηκε την ανάγκη, ως αρμόδιος υπουργός, να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια.

«Υπάρχει μια ευθύνη εδώ», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η συγγνώμη του απευθυνόταν στους γονείς που έχασαν το παιδί τους και δεν συνδεόταν με τη δημοσιότητα που είχε ο τραγουδιστής.