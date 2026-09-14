Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο

Πτωτικά κινoύνται οι μετοχές τη Δευτέρα 14/9 στο άνοιγμα του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις σημαντικές εξελίξεις στην αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια της AI, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 υποχωρεί 0,52% στις 7.617,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες 0,84% στις 26.116,378 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 0,29% στις 52.421,77 μονάδες.

Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν διεθνώς, μετά την έκκληση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για επιβράδυνση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων της AI. Την πρόταση στήριξαν και άλλα κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας.

Ο Αμοντέι ανέφερε σε άρθρο του το Σάββατο ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τους λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια. Μιλώντας την Κυριακή στο CBS News, σημείωσε ότι το «δυσκολότερο δίλημμα» που προκύπτει από μια τέτοια πρόταση είναι τι θα συμβεί εάν η Κίνα δεν ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε συνέντευξή του το Σάββατο ότι μια δημόσια εγγραφή της εταιρείας εντός του έτους θα ήταν «κακή ιδέα».

Η Nvidia, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της AI, υποχώρησε 3%, ενώ απώλειες 3% σημείωσε και η Broadcom. Οι μετοχές των Advanced Micro Devices και Intel σημείωσαν πτώση 5% έκαστη, ενώ η Marvell Technology υποχώρησε κατά 6%.

Άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια

Στο μέτωπο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να θέσει εκτός λειτουργίας έναν σημαντικό αγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα futures του West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent σημείωσαν άνοδο 4%, πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς κλιμακώθηκε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα επιβάρυνε και τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Wall Street. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,6% σε εβδομαδιαία βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν απώλειες περίπου 0,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο η Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν πιθανότητα περίπου 88% για αύξηση των επιτοκίων.