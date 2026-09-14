ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
17:12 - 14 Σεπ 2026

Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πτωτικά κινoύνται οι μετοχές τη Δευτέρα 14/9 στο άνοιγμα του χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις σημαντικές εξελίξεις στην αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια της AI, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 υποχωρεί 0,52% στις 7.617,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει απώλειες 0,84% στις 26.116,378 μονάδες. Τέλος, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει πτώση 0,29% στις 52.421,77 μονάδες.

Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν διεθνώς, μετά την έκκληση του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, για επιβράδυνση της ανάπτυξης των δυνατοτήτων της AI. Την πρόταση στήριξαν και άλλα κορυφαία στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας.

Ο Αμοντέι ανέφερε σε άρθρο του το Σάββατο ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τους λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια. Μιλώντας την Κυριακή στο CBS News, σημείωσε ότι το «δυσκολότερο δίλημμα» που προκύπτει από μια τέτοια πρόταση είναι τι θα συμβεί εάν η Κίνα δεν ακολουθήσει την ίδια κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε σε συνέντευξή του το Σάββατο ότι μια δημόσια εγγραφή της εταιρείας εντός του έτους θα ήταν «κακή ιδέα».

Η Nvidia, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της AI, υποχώρησε 3%, ενώ απώλειες 3% σημείωσε και η Broadcom. Οι μετοχές των Advanced Micro Devices και Intel σημείωσαν πτώση 5% έκαστη, ενώ η Marvell Technology υποχώρησε κατά 6%.

Άνοδος του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια

Στο μέτωπο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να θέσει εκτός λειτουργίας έναν σημαντικό αγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα futures του West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν κατά 3%, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του Brent σημείωσαν άνοδο 4%, πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού ξεπέρασαν την περασμένη εβδομάδα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς κλιμακώθηκε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα επιβάρυνε και τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Wall Street. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 1,6% σε εβδομαδιαία βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν απώλειες περίπου 0,8% και 0,7% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο η Fed

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν πιθανότητα περίπου 88% για αύξηση των επιτοκίων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας
Εμπορεύματα

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα
Ειδήσεις

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Στα $107 το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία - «Εκτόξευση» 5% στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα

Στα $107 το Brent μετά τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία - «Εκτόξευση» 5% στο φυσικό αέριο

AI-Υπέρ της επιβράδυνσης και ο Άλτμαν: «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο»
Ειδήσεις

AI-Υπέρ της επιβράδυνσης και ο Άλτμαν: «Θα μπορούσαμε να χάσουμε τον έλεγχο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
14/09/2026 - 19:23

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση

Ειδήσεις
14/09/2026 - 19:21

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικές στρατηγικές

Πολιτική
14/09/2026 - 19:10

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/09/2026 - 19:07

Παπάδες vs Μαθητές

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 19:03

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 18:58

Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:52

Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:48

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 18:44

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:40

Κάλας από Ροβανιέμι: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 18:33

Ιλισός: Ξεκινούν τα έργα για την καθίζηση – Ανοίγει ξανά το πάρκινγκ δίπλα στον ΗΣΑΠ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:31

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:27

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Υγεία
14/09/2026 - 18:25

Γεωργιάδης: Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του longevity και της αναγεννητικής ιατρικής – Τι αλλάζει

Πολιτική
14/09/2026 - 18:10

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:06

European Forum Alpbach: Η πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:02

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:54

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α' εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία

Σχόλια Αγοράς
14/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1%, πίεση στις βιομηχανικές μετοχές

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:43

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Πολιτική
14/09/2026 - 17:30

Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/09/2026 - 17:24

Net Billing: Νέο πλαίσιο για φθηνότερο ρεύμα – Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:20

Μετρό & Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:09

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας

Επιχειρήσεις
14/09/2026 - 16:59

Open Cosmos: Άντλησε €300 εκατ. για ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών στην Ευρώπη

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 17:12

Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο

Πολιτική
14/09/2026 - 16:56

Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Οικονομία
14/09/2026 - 16:44

Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:43

Βρετανία: Κοινό μέτωπο Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας - «H εποχή του Γουέστμινστερ πλησιάζει στο τέλος της»

Ειδήσεις
14/09/2026 - 16:43

Λιμάνι Ραφήνας: Ελαφριά πρόσκρουση του «Super Express» στον προβλήτα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ