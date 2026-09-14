Κάλας από Ροβανιέμι: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική

Την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω της απόκτησης περισσότερων παγοθραυστικών, υπογράμμισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, καθώς η περιοχή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ-Αρκτικής στο Ροβανιέμι της βόρειας Φινλανδίας, η Κάλας σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή και το σταδιακό άνοιγμα νέων θαλάσσιων διαδρομών καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή.

«Δεδομένης της σημερινής κατάστασης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής και του ανοίγματος θαλάσσιων διαδρόμων, συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε περισσότερα παγοθραυστικά ή πλοία ικανά να πλέουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση έγινε με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της κατασκευής παγοθραυστικών στη Φινλανδία.

Η πρόταση της Φινλανδίας

Η πιθανότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την απόκτηση παγοθραυστικών έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο.

Ο Φινλανδός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ΕΕ «χρειάζεται πραγματικά» περισσότερα παγοθραυστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η χώρα του διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη ναυπήγησή τους.

Την πρόταση έχει στηρίξει και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Όπως ανέφερε, η ανάγκη για παγοθραυστικά δεν αφορά μόνο τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, αλλά αποτελεί ζήτημα που αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η μάχη για την Αρκτική

Η συζήτηση για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στην Αρκτική πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή.

Κίνα, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν στην παρουσία και τις υποδομές τους στην Αρκτική, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων την πρόσβαση σε σημαντικούς φυσικούς πόρους, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας περιορίζει την έκταση των θαλάσσιων πάγων και διευκολύνει σταδιακά τη διέλευση από νέες θαλάσσιες διαδρομές.

Η γεωπολιτική σημασία της περιοχής ενισχύεται παράλληλα από τις προοπτικές που δημιουργεί το άνοιγμα νέων εμπορικών οδών, γεγονός που έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τις υποδομές και τις δυνατότητες πλοήγησης στις δύσκολες συνθήκες της Αρκτικής.

Η Φινλανδία στο επίκεντρο

Η τεχνογνωσία της Φινλανδίας στην κατασκευή παγοθραυστικών έχει βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην αγορά 11 παγοθραυστικών από τη Φινλανδία για την ενίσχυση της Ακτοφυλακής τους, η οποία διαθέτει σήμερα μόλις τρία τέτοια πλοία, ηλικίας αρκετών δεκαετιών.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, διαθέτει εδώ και χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγοθραυστικών παγκοσμίως και επιδιώκει την αξιοποίηση του λεγόμενου Βορειοανατολικού Περάσματος κατά μήκος των ακτών της ως διεθνούς θαλάσσιας διαδρομής.

Η συγκεκριμένη διαδρομή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την απόσταση μεταξύ της ανατολικής Ασίας και της Ευρώπης, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική και οικονομική σημασία της Αρκτικής.

Με την κλιματική αλλαγή να μεταβάλλει σταδιακά τις συνθήκες ναυσιπλοΐας στην περιοχή, η πρόσβαση, οι υποδομές και η δυνατότητα ασφαλούς πλεύσης εξελίσσονται πλέον σε κρίσιμα ζητήματα για την Ευρώπη και τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις.