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Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;
Πολιτική
17:30 - 14 Σεπ 2026

Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ασκεί η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ενώ παράλληλα ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να διευκρινίσει εάν υιοθετεί τις συγκεκριμένες θέσεις του στενού συνεργάτη του.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά αναφέρει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επανέλαβε τις θέσεις του σχετικά με τη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας, υποστηρίζοντας -όπως τονίζει η ΝΕΑΡ- ότι αυτό θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους μόνο για δύο μήνες.

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες απόψεις «εφιαλτικές και αντικοινωνικές» και στρέφει τα πυρά της και προς τον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί για να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια.

«Αποχαλιγωγημένος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζει να διατυπώνει θεωρίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Με τις προτάσεις του, δε, για απόδοση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις, δείχνει να μην γνωρίζει ούτε τα βασικά για τον μηχανισμό που διέπει το επίδομα ανεργίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Νέα Αριστερά καλεί, τέλος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει σαφή θέση για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπενθυμίζοντας παράλληλα παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να εξεταστεί «με ανοιχτό μυαλό», καθώς και αναφορές ότι μπορεί να λειτουργεί ως «αντικίνητρο για την εργασία», ζητώντας από τον κ. Μητσοτάκη να διευκρινίσει εάν εξακολουθεί να συμμερίζεται αυτές τις θέσεις.

«Θα μιλήσει επιτέλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις απόψεις του στενού του συνεργάτη και κυβερνητικού εκπροσώπου; Θα τον “αδειάσει” ή επικροτεί τις απόψεις του;», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

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