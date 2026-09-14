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Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
19:10 - 14 Σεπ 2026

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Το μήνυμα της ετοιμότητας του ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και να φέρει την πολιτική αλλαγή έστειλε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, με δύο αναρτήσεις βίντεο από την παρουσία του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σε ανάρτησή του με στιγμιότυπα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε:

«Πρόγραμμα, που απαντάει στις ανάγκες της κοινωνίας. Έτοιμη ομάδα στελεχών. Σοβαρότητα, για να γίνει το πρόγραμμα, πράξη. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το βασικότερο πολιτικό συμπέρασμα της φετινής ΔΕΘ. Το Κίνημά μας είναι έτοιμο. Ζητάμε την εμπιστοσύνη του Έλληνα και της Ελληνίδας».

Παράλληλα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την περιοδεία και τις συναντήσεις του με τους ανθρώπους στα περίπτερα της Έκθεσης, σημείωσε:

«Με τους ανθρώπους στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η τελευταία ΔΕΘ πριν τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Για μια χώρα που χωρά τις ελπίδες μας, τα όνειρά μας. Μια χώρα που μας χωρά όλες και όλους».

{https://www.youtube.com/watch?v=uhdsQWqAAZw}

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