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Μετρό &amp; Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:20 - 14 Σεπ 2026

Μετρό & Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε επέκταση ωραρίου λειτουργίας του Μετρό & Τραμ σήμερα και αύριο 14 & 15 Σεπτεμβρίου για την εξυπηρέτηση των θεατών για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο προχωρά η ΣΤΑΣΥ.

Ως εκ τούτου τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:00,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:00,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:32,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:19,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στη 01:34 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στη 01:16.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό "Σύνταγμα" προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση "ΣΥΝΤΑΓΜΑ":

προς Πικροδάφνη στη 01:40,

προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και

προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.

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