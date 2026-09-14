Πιτσιλής: Θεσμική ανθεκτικότητα, τεχνολογία και εμπιστοσύνη στη σύγχρονη φορολογική διοίκηση

Στο διεθνές πρόγραμμα ανώτερης επιμόρφωσης στελεχών «Φορολογική Πολιτική και Φορολογική Διοίκηση» (Tax Policy and Tax Administration), που υλοποιεί η Ανώτατη Εμπορική Σχολή Παρισίων (Haute École de Commerce Paris – HEC Paris) για το αραβικό νομισματικό ταμείο, συμμετείχε ως υψηλού επιπέδου ομιλητής ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Η διαδικτυακή θεματική ενότητα «Φορολογική Διοίκηση και Φορολογική Συμμόρφωση» (“Tax Administration and Compliance”), που πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις της φορολογικής διοίκησης και της συμμόρφωσης, με θεματικές που περιλαμβάνουν την οργάνωση των φορολογικών αρχών, τη διαχείριση κινδύνου, τη φορολογική βεβαιότητα, τη συνεργασία μεταξύ αρχών και τη φορολογία στην ψηφιακή οικονομία.

Στην ομιλία του, με θέμα «Ηγεσία, Μεταρρύθμιση και Θεσμική Ανθεκτικότητα στον Δημόσιο Τομέα: Διδάγματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (“Leadership, Reform and Institutional Resilience in the Public Sector: Lessons from the Independent Authority for Public Revenue), ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε την εμπειρία του μετασχηματισμού της ελληνικής φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της θεσμικής αυτονομίας, της λογοδοσίας, της οργανωτικής ικανότητας και της εμπιστοσύνης ως κύριους παράγοντες για μια βιώσιμη μεταρρύθμιση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της τεχνολογίας, των δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στον μετασχηματισμό των φορολογικών διοικήσεων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική αξιοποίησή τους προϋποθέτει ισχυρή διακυβέρνηση, οργανωτική ωριμότητα και επένδυση στην ανθρώπινη διάσταση της αλλαγής. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε την εμπιστοσύνη ως βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κλείνοντας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε: «Οι ισχυρότεροι οργανισμοί του μέλλοντος δεν θα είναι κατ’ ανάγκη εκείνοι με τους περισσότερους πόρους ή την πιο προηγμένη τεχνολογία. Θα είναι εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να διατηρούν την εμπιστοσύνη σε συνθήκες διαρκούς μετασχηματισμού».