Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Σε συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές φέρεται να έχουν καταλήξει η Ρωσία και η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανάρτησή του.

Ο Τραμπ με ανάρτηση του στο Χ υποστήριξε ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων και ότι η Μόσχα έχει δεσμευθεί να ακολουθήσει την ίδια στάση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την άνοδο των διεθνών τιμών του ντίζελ κυρίως με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αποδίδοντας μικρότερο ρόλο στην κατάσταση γύρω από το Ιράν.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο! Η άνοδος της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αντίδραση στις αγορές πετρελαίου

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου λειτούργησε καθησυχαστικά για την αγορά ενέργειας, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέων διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου.

Το Brent, το οποίο εκείνη την ώρα είχε πλησιάσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, περιόρισε την άνοδό του, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πιθανότητα να μειωθούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ, τα οποία περιόρισαν τα κέρδη τους, αν και παρέμεναν ενισχυμένα περίπου 1% κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι τιμές λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Χωρίς επιβεβαίωση από Μόσχα και Κίεβο

Παρά την ανακοίνωση του Τραμπ, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από τη Ρωσία ή την Ουκρανία ότι έχει επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εξέλιξη παραμένει, επομένως, υπό επιφύλαξη, καθώς προηγούμενες προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας που θα απέτρεπε τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών δεν είχαν οδηγήσει σε μια διαρκή εφαρμογή αντίστοιχης δέσμευσης.

Η προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των προσπαθειών για περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου στις αγορές ενέργειας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί σταθερή και μακροχρόνια συμφωνία.

Η προειδοποίηση Τραμπ στον Ζελένσκι

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις δηλώσεις του ότι είχε προειδοποιήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ελλείψεων στην αγορά ντίζελ, με επιπτώσεις στις τιμές και στην ενεργειακή αγορά.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει παράλληλα να περιορίσει τις επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Εφόσον η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβεβαιωθεί και από τις δύο πλευρές και εφαρμοστεί στην πράξη, θα μπορούσε να περιορίσει έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προς το παρόν, ωστόσο, η απουσία επίσημης επιβεβαίωσης από Μόσχα και Κίεβο αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το εύρος και τη διάρκεια της φερόμενης συμφωνίας.