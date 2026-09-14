ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο
Ειδήσεις
18:48 - 14 Σεπ 2026

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές φέρεται να έχουν καταλήξει η Ρωσία και η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γνωστοποίησε την εξέλιξη με ανάρτησή του.

Ο Τραμπ με ανάρτηση του στο Χ υποστήριξε ότι το Κίεβο έχει συμφωνήσει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων και ότι η Μόσχα έχει δεσμευθεί να ακολουθήσει την ίδια στάση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε την άνοδο των διεθνών τιμών του ντίζελ κυρίως με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αποδίδοντας μικρότερο ρόλο στην κατάσταση γύρω από το Ιράν.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο! Η άνοδος της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αντίδραση στις αγορές πετρελαίου

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου λειτούργησε καθησυχαστικά για την αγορά ενέργειας, περιορίζοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέων διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου.

Το Brent, το οποίο εκείνη την ώρα είχε πλησιάσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, περιόρισε την άνοδό του, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την πιθανότητα να μειωθούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ντίζελ, τα οποία περιόρισαν τα κέρδη τους, αν και παρέμεναν ενισχυμένα περίπου 1% κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι τιμές λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Χωρίς επιβεβαίωση από Μόσχα και Κίεβο

Παρά την ανακοίνωση του Τραμπ, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από τη Ρωσία ή την Ουκρανία ότι έχει επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η εξέλιξη παραμένει, επομένως, υπό επιφύλαξη, καθώς προηγούμενες προσπάθειες για τη σύναψη συμφωνίας που θα απέτρεπε τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών δεν είχαν οδηγήσει σε μια διαρκή εφαρμογή αντίστοιχης δέσμευσης.

Η προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των προσπαθειών για περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου στις αγορές ενέργειας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί σταθερή και μακροχρόνια συμφωνία.

Η προειδοποίηση Τραμπ στον Ζελένσκι

Η νέα τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μετά τις δηλώσεις του ότι είχε προειδοποιήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ελλείψεων στην αγορά ντίζελ, με επιπτώσεις στις τιμές και στην ενεργειακή αγορά.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει παράλληλα να περιορίσει τις επιθέσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Εφόσον η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ επιβεβαιωθεί και από τις δύο πλευρές και εφαρμοστεί στην πράξη, θα μπορούσε να περιορίσει έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προς το παρόν, ωστόσο, η απουσία επίσημης επιβεβαίωσης από Μόσχα και Κίεβο αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το εύρος και τη διάρκεια της φερόμενης συμφωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 19:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τριπλό χτύπημα από πετρέλαιο, Fed και AI – Βουτιά στις αγορές
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τριπλό χτύπημα από πετρέλαιο, Fed και AI – Βουτιά στις αγορές

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας
Εμπορεύματα

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

Ρούτε: Απελπισμένος ο Πούτιν – Έχουμε όλες τις επιλογές αντίδρασης
Ειδήσεις

Ρούτε: Απελπισμένος ο Πούτιν – Έχουμε όλες τις επιλογές αντίδρασης

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

POLITICO: «Εμπλοκή» στην ΕΕ σχετικά με την ανανέωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 20:01

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τριπλό χτύπημα από πετρέλαιο, Fed και AI – Βουτιά στις αγορές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/09/2026 - 19:39

Παπαστράτος στην 90ή ΔΕΘ: Το FutuReady Greece ανοίγει τη συζήτηση για τις προκλήσεις του μέλλοντος

Εργασιακά
14/09/2026 - 19:23

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στο εργασιακό στρες: Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους σε πίεση

Ειδήσεις
14/09/2026 - 19:21

Τραμπ και Σι «μονομαχούν» για την Τεχνητή Νοημοσύνη με δύο διαφορετικές στρατηγικές

Πολιτική
14/09/2026 - 19:10

Γερουλάνος: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας είναι του ΠΑΣΟΚ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/09/2026 - 19:07

Παπάδες vs Μαθητές

Ανακοινώσεις
14/09/2026 - 19:03

Εθνική Τράπεζα: Ακύρωση 11,6 εκατ. ιδίων μετοχών και αύξηση τς ονομαστικής αξίας στα €3,00

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14/09/2026 - 18:58

Χαρδαλιάς: «Μπλόκο» σε φορτίο 20 τόνων ακατάλληλου τόνου από την Τουρκία

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:52

Κρήτη: Στο νοσοκομείο βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:48

Τραμπ: Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές – Υποχωρεί το πετρέλαιο

Εμπορεύματα
14/09/2026 - 18:44

Έπιασε τα $109 το Brent μετά το κλείσιμο αγωγού της Σαουδικής Αραβίας

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:40

Κάλας από Ροβανιέμι: Η Ευρώπη χρειάζεται παγοθραυστικά για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική

Αυτοδιοίκηση
14/09/2026 - 18:33

Ιλισός: Ξεκινούν τα έργα για την καθίζηση – Ανοίγει ξανά το πάρκινγκ δίπλα στον ΗΣΑΠ

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:31

Δίκη Τεμπών: Φορτισμένη η κατάθεση του Νίκου Πλακιά – Στο μικροσκόπιο το κινητό του σταθμάρχη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:27

Πλήθος κόσμου, τραγουδιστές και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

Υγεία
14/09/2026 - 18:25

Γεωργιάδης: Επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο του longevity και της αναγεννητικής ιατρικής – Τι αλλάζει

Πολιτική
14/09/2026 - 18:10

Επίδομα ανεργίας: «Κρυφή ατζέντα» της ΝΔ βλέπει το ΠΑΣΟΚ μετά και τις δηλώσεις Βορίδη

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:06

European Forum Alpbach: Η πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/09/2026 - 18:02

Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους έξι παιδιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:54

AEGEAN: Αύξηση 4% στον τζίρο το α' εξάμηνο 2026 - Θετική αλλά μειωμένη η κερδοφορία

Σχόλια Αγοράς
14/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Απώλειες άνω του 1%, πίεση στις βιομηχανικές μετοχές

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:43

ΟΗΕ: «Επείγουσα δράση» για τη ρύθμιση της AI – «Υπαρξιακοί κίνδυνοι» για την ανθρωπότητα

Πολιτική
14/09/2026 - 17:30

Νέα Αριστερά κατά Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας: Ο Μητσοτάκης θα τον αδειάσει ή συμφωνεί;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/09/2026 - 17:24

Net Billing: Νέο πλαίσιο για φθηνότερο ρεύμα – Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/09/2026 - 17:20

Μετρό & Τραμ: Επέκταση ωραρίου λειτουργίας στις 14-15 Σεπτεμβρίου

Ειδήσεις
14/09/2026 - 17:09

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς – Αναβάθμιση κατηγορίας

Επιχειρήσεις
14/09/2026 - 16:59

Open Cosmos: Άντλησε €300 εκατ. για ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών στην Ευρώπη

Χρηματιστήρια
14/09/2026 - 17:12

Σε πίεση η Wall Street: Βουτιά στις μετοχές AI, εκτοξεύεται το πετρέλαιο

Πολιτική
14/09/2026 - 16:56

Χρηστίδης κατά Μαρινάκη: Κοπτοραπτική είναι να λες «προσωπική άποψη» αφού άνοιξες τη συζήτηση

Οικονομία
14/09/2026 - 16:44

Handelsblatt: Η Αθήνα προσελκύει τα hedge funds από το Λονδίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ