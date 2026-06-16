Η "μετακίνηση" Πρωτόπαππα φτιάχνει τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ

Οι γνωρίζοντες τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ ψυθιρίζουν μια ενδιαφέρουσα είδηση.

Οτι ο μήνας του μέλιτος μεταξύ του Δημάρχου Χάρη Δούκα και του έμπερου Χρήστου Πρωτόπαππα έχει τελειώσει, επειδή ο δήμαρχος συμπαθεί ιδιαιτέρως το ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ο Χρήστος Πρωτόπαππας ανέλαβε πριν από λίγες ημέρες την υλοποίηση του εκλογικού στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ για την Αθήνα. Και αυτό για όσους ξέρουν τον Πρωτόπαππα και το πόσο αποτελεσματικός είναι σε ό,τι αναλαμβάνει, είναι ένα πολύ καλό νέο.

Τα κέφια στο ΠΑΣΟΚ άρχισαν να βελτιώνονται από τη συστράτευση του σε κεντρικό ρόλο. Τι ρόλο θα παίξει - και αν θα παίξει - ο Δούκας στην προεκλογική εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ, είναι ακόμη άγνωστο.