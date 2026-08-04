Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η δυνατότητα λήψης μερικής αναρρωτικής άδειας από τους εργαζομένους στο μέλλον δεν αποτελεί μια λογική ή πρακτική λύση. Αυτό προκύπτει από την τελευταία Έρευνα Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού (Personnel Manager Survey) της Randstad και του Ινστιτούτου ifo.

Μόλις το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα ήταν χρήσιμη, ενώ ένα ακόμη 25% διατηρεί ουδέτερη στάση. Η μερική αναρρωτική άδεια θα επιτρέπει στους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν παρατεταμένη ασθένεια να εργάζονται με μειωμένο ωράριο αντί να απέχουν πλήρως από την εργασία τους.

«Οι περισσότερες επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα είναι δύσκολο να καθοριστεί με σαφήνεια πότε ένας εργαζόμενος είναι ικανός να εργαστεί και πότε όχι», επισημαίνει ο ερευνητής του ifo, Jonas Hennrich. «Παράλληλα, εκτιμούν ότι η εφαρμογή του μέτρου θα συνεπάγεται πρόσθετο οργανωτικό βάρος.»

Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις, η μερική αναρρωτική άδεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο εύκολα σε όλους τους κλάδους. Πιο εφικτή θεωρείται στις διοικητικές υπηρεσίες, όπου το 55% των εταιρειών πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 33%, ενώ στην εφοδιαστική αλυσίδα περιορίζεται στο 11% και στην παραγωγή μόλις στο 8%.

Οι μισές επιχειρήσεις δεν αναμένουν ότι το μέτρο θα επιφέρει ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, περίπου μία στις τρεις εκτιμά ότι θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια των απουσιών λόγω ασθένειας ή να επιταχύνει την επιστροφή των εργαζομένων στην εργασία. Επιπλέον, το 21% θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να παραμένουν ενεργοί στην εργασία παρά τους περιορισμούς της υγείας τους, ενώ το 12% πιστεύει ότι θα διευκολυνθεί ο προγραμματισμός του προσωπικού.

Βάσει της νέας ρύθμισης για τη μερική αναρρωτική άδεια, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας ο γιατρός θα μπορεί να πιστοποιεί μερική ανικανότητα προς εργασία, επιτρέποντας στον εργαζόμενο να μειώνει το ωράριό του ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του.