Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Από τον έλεγχο του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, πέρασαν σχετικά εύκολα τα γυαλιά της Meta· ωστόσο, από τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων δυσκολεύονται να πάρουν το «πράσινο φως», αφού φαίνεται πως οι έλεγχοι εντείνονται, με φόντο τις ανησυχίες ότι τα «έξυπνα γυαλιά» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή ανθρώπων χωρίς τη συναίνεσή τους.

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για τη χρήση των «έξυπνων γυαλιών» αναμένεται να δημοσιευθεί έως το τέλος του καλοκαιριού, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Euractiv.

Υπενθυμίζεται πως τα «έξυπνα γυαλιά» αποτελούν φορητές συσκευές που ενσωματώνουν κάμερες και μικρόφωνα, τα οποία ενεργοποιούνται μέσω φωνητικών εντολών και αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και αλληλεπιδράσεων.

Ο επικεφαλής της αρχής προστασίας δεδομένων του Αμβούργου (DPA), Τόμας Φουκς, εξέφρασε την ανησυχία του σε συνέντευξή του στο ARD, επισημαίνοντας ότι τα «έξυπνα γυαλιά» ενδέχεται ακόμη και να απαγορευτούν στη Γερμανία, βάσει της νομοθεσίας που απαγορεύει συσκευές καταγραφής οι οποίες είναι ενσωματωμένες ή κρυμμένες σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Τα γυαλιά της Meta διαθέτουν λευκές ενδεικτικές λυχνίες LED, οι οποίες αναβοσβήνουν όταν πραγματοποιείται καταγραφή, ενημερώνοντας τους γύρω ανθρώπους ότι η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία.

Ωστόσο, το συνολικό καθεστώς νομιμότητας των συσκευών της Meta στη Γερμανία αποτελεί ζήτημα που εξετάζεται από την αρμόδια ομοσπονδιακή αρχή τηλεπικοινωνιών.

Παράλληλα, προβληματισμούς έχει εκφράσει και η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων CNIL, η οποία υπογράμμισε ότι τα «έξυπνα γυαλιά» δεν αποτελούν απλώς μια ακόμη τεχνολογική καινοτομία, αλλά δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα, καθώς μπορούν να καταγράφουν, να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο χωρίς τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο να το γνωρίζουν απαραίτητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν αναφορές για πιθανή κατάχρηση των συσκευών σε περιστατικά κρυφής βιντεοσκόπησης γυναικών, με ορισμένες ομάδες, όπως οι λεγόμενοι «pick-up artists», να χρησιμοποιούν τα γυαλιά για την καταγραφή προσώπων χωρίς ενημέρωση και τη δημοσίευση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά της, η Meta υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την αποτροπή τέτοιων πρακτικών. Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η εταιρεία ανέφερε ότι έχει ενισχύσει τις δικλίδες ασφαλείας, προβλέποντας την αυτόματη διακοπή της καταγραφής σε περίπτωση που το σύστημα εντοπίσει προσπάθεια παραβίασης της λειτουργίας των ενδεικτικών LED.