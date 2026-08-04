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Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:11 - 04 Αυγ 2026

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς καινοτομεί για άλλη μια φορά, διαθέτοντας την υπηρεσία Visa Click to Pay, μια ηλεκτρονική λύση πληρωμών που καθιστά τις online αγορές ευκολότερες, καταργώντας την ανάγκη επανεισαγωγής των στοιχείων της κάρτας σε κάθε συναλλαγή.

Η λύση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Visa, και σχεδιάστηκε ώστε οι online πληρωμές να είναι εξίσου γρήγορες και ασφαλείς όσο οι ανέπαφες πληρωμές στα φυσικά καταστήματα.

Με το Visa Click to Pay οι πελάτες της Πειραιώς απολαμβάνουν:

  • ταχύτερη ολοκλήρωση online αγορών,
  • αυξημένη ασφάλεια μέσω της τεχνολογίας tokenization,
  • εύκολη χρήση σε υπολογιστή, κινητό και tablet.

Η ενεργοποίηση του Visa Click to Pay πραγματοποιείται πολύ απλά μέσω του Piraeus e-banking ή της εφαρμογής Piraeus app. Στη συνέχεια, κατά την ολοκλήρωση μιας αγοράς σε συμμετέχοντα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι πελάτες αναγνωρίζονται μέσω του email τους, επιλέγουν την κάρτα Visa που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και ολοκληρώνουν τη συναλλαγή τους χωρίς να χρειάζεται να καταχωρούν εκ νέου τα στοιχεία της.

Το Visa Click to Pay αξιοποιεί την τεχνολογία tokenization, η οποία αντικαθιστά τα στοιχεία της κάρτας με ένα μοναδικό κρυπτογραφημένο ψηφιακό αναγνωριστικό (token), συμβάλλοντας στην προστασία των συναλλαγών και των δεδομένων πληρωμής του πελάτη.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Γραμματικός, Head of Retail Bank Products της Πειραιώς: «Στην Πειραιώς επενδύουμε διαρκώς σε λύσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών μας. Με το Visa Click to Pay προσφέρουμε έναν ακόμη πιο γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και ενισχύοντας περαιτέρω το ψηφιακό μας οικοσύστημα».

«Οι καταναλωτές αναμένουν πλέον οι online πληρωμές να είναι τόσο εύκολες και άμεσες όσο και οι φυσικές αγορές τους. Με το Visa Click to Pay προσφέρουμε μια πιο απλή, γρήγορη και ασφαλή εμπειρία checkout, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με την Πειραιώς, μέσα από την οποία φέρνουμε αυτή την εμπειρία σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές», δήλωσε ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα.

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