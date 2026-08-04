Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), λανσάρει για όλο τον Αύγουστο μια νέα προωθητική ενέργεια cashback, προσφέροντας στους πελάτες της 1,5% επιστροφή χρημάτων στις καθημερινές τους αγορές που πραγματοποιούνται με τη χρεωστική κάρτα Snappi Mastercard.

Από την 1η έως και την 31η Αυγούστου 2026, νέοι και υφιστάμενοι πελάτες της Snappi μπορούν να κερδίζουν cashback 1,5% στις συναλλαγές τους*, με μέγιστο ημερήσιο ποσό αγορών τα 500 ευρώ και μέγιστη ημερήσια επιστροφή τα 7,50 ευρώ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που ισχύουν για την προωθητική ενέργεια. Το ποσό του cashback πιστώνεται καθημερινά στον λογαριασμό του πελάτη, προσφέροντας άμεση ανταμοιβή για τις καθημερινές του συναλλαγές.

Η ενέργεια αφορά αγορές που πραγματοποιούνται με τη φυσική ή ψηφιακή χρεωστική κάρτα Snappi Mastercard σε επιλέξιμες κατηγορίες συναλλαγών, δίνοντας στους χρήστες ακόμη έναν λόγο να επιλέγουν τη Snappi για τις καθημερινές τους πληρωμές.

Ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της Snappi, δήλωσε: «Θέλουμε η Snappi να επιστρέφει πραγματική αξία στους πελάτες της κάθε μέρα. Με την ενέργεια cashback 1,5%, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κερδίζουν απλά και άμεσα από τις αγορές που πραγματοποιούν καθημερινά. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε ακόμη περισσότερα οφέλη που θα κάνουν τη Snappi την πρώτη επιλογή για τις καθημερινές συναλλαγές τους και όχι απλώς μία ακόμη κάρτα στο πορτοφόλι τους».

Σε συνδυασμό με το επιτόκιο αποταμίευσης έως 2,25%, η νέα ενέργεια cashback 1.5% ενισχύει την πρόταση αξίας της Snappi για την διαχείριση χρημάτων και την αποταμίευση, συνδυάζοντας την ευκολία της ψηφιακής τραπεζικής με απτά καθημερινά οφέλη.