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Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια
Ειδήσεις
15:18 - 04 Αυγ 2026

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία της επικαιροποιημένης καταγραφής των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν την τελευταία δεκαετία (2017-2026) στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής.  

Η νέα ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με αφορμή τη μεγάλη πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Πόρτο Γερμενό και επεκτάθηκε σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Όπως αναφέρει το ΜΕΤΕΟ σε σχετική δημοσίευσή του, την οποία υπογράφουν οι Κ. Λαγουβάρδος, Β. Κοτρώνη, Θ.Μ. Γιάνναρος και Γ. Κύρος, από το 2017 έως και το 2026 (έως τις 03/08), συνολικά 15 μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν οδηγήσει στην απώλεια περισσότερων από 800.000 στρεμμάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Η έκταση των περιοχών που επλήγησαν αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη με την περίμετρο των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής κατά την περίοδο 2017-2026.

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Πάνω από 500.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων έγιναν στάχτη

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων της περιοχής της Τροιζηνίας, των νησιών και του λεκανοπεδίου, ανέρχεται σε περίπου 2.500.000 στρέμματα. Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων δέκα ετών, οι δασικές πυρκαγιές έχουν καταστρέψει περίπου το 32% της συνολικής αυτής έκτασης.

Όσον αφορά ειδικότερα τις δασικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, η συνολική τους έκταση υπολογίζεται σε περίπου 1.230.000 στρέμματα. Από το 2017 μέχρι σήμερα, έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, γεγονός που σημαίνει ότι έχει πληγεί σχεδόν το 42% της συνολικής δασικής έκτασης της περιοχής.

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