ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

«Η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια της να παραπλανεί τους πολίτες, για να αποκρύψει την ανεπάρκεια της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων του πολίτη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της την Τρίτη (4/8), σημειώνοντας πως στο ίδιο πλαίσιο «κινείται και η απάντηση του ΥΝΑΝΠ κ. Κικίλια στην κριτική που άσκησε το ΠΑΣΟΚ στην αποσπασματική διάθεση 60 εκ. στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, “έτσι χωρίς πρόγραμμα”».

«Το ΠΑΣΟΚ, παρά την κυβερνητική απόπειρα διαστρέβλωσης, θα συνεχίσει το εμπεριστατωμένο και κοστολογημένο αντιπολιτευτικό του έργο μέχρι η ΝΔ να απομακρυνθεί από την εξουσία», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ σχετικά με τις κοινωνικές εκπτώσεις σημειώνεται:

« - Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον πρωταγωνιστή της επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, και κοινωνικών εκπτώσεων με θεσμική πρόβλεψη. Επιδιώκουμε την οργανωμένη διεύρυνση του κοινωνικού συνόλου το οποίο χτυπημένο από τις οικονομικές πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας επωμίζεται αυξημένο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

- Ζητήσαμε και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού και η κυβέρνηση καθυστερεί να το αποδώσει σε πολίτες και σε νησιωτικές επιχειρήσεις, που το δικαιούνται. Πρόσφατα φέραμε στο Κοινοβούλιο την απουσία μηχανισμού καταβολής των σχετικών ποσών στις επιχειρήσεις που το δικαιούνται και το περιμένουν από το 2023, ενώ η κυβέρνηση, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι χρηματοδοτούσε μη-δικαιούχους.

- Ζητήσαμε και πάλι τη μείωση του ΦΠΑ στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μειώνοντας την επιβάρυνση που υφίστανται οι πολίτες. Χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα η κυβέρνηση επέλεξε αλλιώς.

- Η ΝΔ δεν έκανε απολύτως τίποτα για να θεσμοθετήσει οργανωμένες κοινωνικές εκπτώσεις. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τη σχετική δήλωση-παραδοχή προκατόχου του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΝΔ στις 14.07.2023, ότι «επειδή δεν έχει στη διάθεσή του από το νόμο καμία αγορανομική διάταξη που να επιβάλει τιμολόγιο – πλην των γραμμών που επιδοτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας ή αποκλειστικής απασχόλησης – δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλες παρεμβάσεις πέρα από την πίεση την οποία ασκήσαμε για σημαντικά εκπτωτικά πακέτα».

- Γνωρίζει λοιπόν ο κ. Κικίλιας ότι η αναφορά μας στην «εταιρική κοινωνική ευθύνη» αφορά την περίπτωση που οι εκπτώσεις αποτελούν πρωτοβουλία της κάθε εταιρίας και για αυτό το λόγο είναι διαφορετικού ποσοστού, διαφορετικής στόχευσης και για διαφορετικά εισιτήρια. Εκπτώσεις που αρκετές φορές είναι ‘εμπορικές’ και είναι επιλεκτικές, και διαφορετικού στόχου – επηρεάζοντας τις συνθήκες ανταγωνισμού και ενισχύοντας τις ολιγοπωλιακές και/ή μονοπωλιακές συνθήκες της ακτοπλοϊκής αγοράς επιβαρύνοντας περαιτέρω τους πολίτες.»

«Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, αναφέροντας:

Πως θα διασφαλιστεί ότι όλες οι εταιρείες θα προσφέρουν εκπτώσεις σε όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ποιες είναι αυτές;

Προβλέπεται ο έλεγχος σε ποιους και πότε θα παρέχονται κοινωνικές εκπτώσεις – όπως αυτό συμβαίνει σε άλλα μέσα και τρόπους μεταφοράς και πως θα αποζημιώνονται;

Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της νέας αδιαφανούς "συμφωνίας κυρίων" με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις; Προβλέπονται κάποιες δεσμεύσεις εκ μέρους τους;

Γιατί ως όφειλε δεν επιλύει η κυβέρνηση οργανωμένα τη μέθοδο παρακολούθησης για τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων, πολιτών και κράτους, μεταρρυθμίζοντας τις «υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ–Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία»;

«Κύριε Κικίλια,

Είναι η δεύτερη αποσπασματική σας κίνηση. Η προηγουμένη ήταν η στέρηση εσοδών από τα Λιμενικά Ταμεία, ώστε να μειώσει κατ’ ελάχιστον το κόστος του εισιτηρίου αλλά να δημιουργήσει «πηχυαίους τίτλους» Μια απόφαση με καταστροφικές επιπτώσεις – όπως η πρόσφατη κραυγή απόγνωση της Νάξου που δεν μπορεί να συντηρήσει το Λιμενικό της Ταμείο και ζητά την κατάργηση του. Ο μεγαλύτερος λιμένας των Κυκλάδων κινδυνεύει να λειτουργεί χωρίς φορέα διοίκησης .

Τουλάχιστον η κυβέρνηση αναγκάζεται επιτέλους να παραδεχτεί ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων επιβαρύνει με δραματικό τρόπο το λειτουργικό κόστος στις μεταφορές - κάτι που πεισματικά αρνούνταν τους τελευταίους έξι μήνες.

Τουλάχιστον η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να αλλάξουμε την χώρα», σημειώνει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, για να καταλήξει:

«Εμείς υποσχόμαστε αυτήν την παρασκηνιακή αντίληψη της πολιτικής και την άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής χωρίς σχέδιο, με αδιαφανείς διαδικασίες να την αντικαταστήσου με διαφανείς δημόσιες πολίτικές με σχέδιο, σύστημα και λογοδοσία, Με όραμα και δέσμευση. Για να κερδίσουμε με τους πολίτες την ακτοπλοΐα που αξίζουμε.»