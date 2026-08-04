Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας Red Code τίθενται για την Τετάρτη 5 Αυγούστου τέσσερις περιοχές της χώρας, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ειδικότερα, η κατάσταση κινητοποίησης αφορά την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των στοιχείων από την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία κατατάσσει τις συγκεκριμένες περιοχές στην Κατηγορία Κινδύνου 4, δηλαδή σε «Πολύ Υψηλό Κίνδυνο Πυρκαγιάς».

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με κινητοποίηση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και διάθεση των απαραίτητων μέσων και πόρων για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση μέτρων άμεσης αποκατάστασης, παροχής βοήθειας και υποστήριξης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρών δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο της αυξημένης επιφυλακής, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που εντάσσονται στο Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), ώστε να αξιολογήσουν τον βαθμό ετοιμότητας, να ενισχύσουν τον συντονισμό των υπηρεσιών και να λάβουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα.