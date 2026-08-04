JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ η JP Morgan, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου, διατηρώντας ωστόσο ουδέτερη σύσταση, καθώς το περιθώριο ανόδου από την τιμή των 20,34 ευρώ περιορίζεται περίπου στο 6%.

Η νέα τιμή στόχος που δίνει ο οίκος είναι στα 21,60 ευρώ, έναντι των 20,20 ευρώ προηγουμένως.

Η νέα αποτίμηση συνοδεύεται από μια πιο συγκρατημένη εκτίμηση για την εξέλιξη των εσόδων. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου κινήθηκαν περίπου 1% χαμηλότερα από τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών, ενώ η επιβράδυνση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στις κύριες δραστηριότητες λιανικής.

Στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, η αύξηση των εσόδων περιορίστηκε στο 0,3%, από 1,1% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο. Αντίστοιχα, στην κινητή τηλεφωνία ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε στο 2,3%, έναντι 5,5% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, πιέσεις εμφανίζονται και στον τομέα της χονδρικής, καθώς, χωρίς να υπολογίζεται η επίδραση της διεθνούς περιαγωγής, τα οργανικά έσοδα εκτιμάται ότι σημείωσαν πτώση περίπου 4% στο πρώτο εξάμηνο.

Ανθεκτική κερδοφορία παρά τα χαμηλότερα έσοδα

Οι εκτιμήσεις σχετικά με την κερδοφορία παραμένουν αμετάβλητες, παρότι τα έσοδα κινούνται ε χαμηλότερη τροχιά.

Για το 2026 προβλέπονται έσοδα 3,459 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 614 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 649 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 680 εκατ. ευρώ το 2028.

Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για αύξηση των προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών μετά τις μισθώσεις (EBITDAaL) κατά περίπου 3% το 2026. Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου βασίζεται στη σταθερή πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου, στη μείωση του κόστους μέσω προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, αλλά και σταδιακά στα οφέλη που προκύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι υποκείμενες ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 571 εκατ. ευρώ, με τη μικρή υποχώρηση να αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες φορολογικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, η πολιτική επιστροφών προς τους μετόχους παραμένει σταθερή, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 532 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 355 εκατ. ευρώ αφορούν τη διανομή μερίσματος και 177 εκατ. ευρώ προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Ο ανταγωνισμός

Η βασική πρόκληση για τον όμιλο αφορά την ένταση του ανταγωνισμού στο κομμάτι των τιμών στη σταθερή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Οι προσφορές της ΔΕΗ εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ΟΤΕ, ενώ Vodafone και Nova έχουν αυξήσει την πίεση σε αρκετές κατηγορίες ταχυτήτων.

Επιπλέον, νέα δεδομένα δημιουργεί η σχεδιαζόμενη συνεργασία της ΔΕΗ με τη Vodafone για τη δημιουργία κοινής εταιρείας στον τομέα των οπτικών ινών. Αν και μέχρι στιγμής η συμφωνία δεν έχει επιφέρει ουσιαστικές επιπτώσεις στον ΟΤΕ, σε βάθος χρόνου ενδέχεται να επηρεάσει τα έσοδα χονδρικής, καθώς μέρος των πελατών της Vodafone θα μπορούσε να μεταφερθεί σε διαφορετική υποδομή δικτύου.