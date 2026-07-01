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Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης
Ανεμοδείκτης
12:15 - 01 Ιουλ 2026

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια χώρα που καίγεται κάθε καλοκαίρι και που πλημμυρίζει με κάθε βροχή, είναι παράδοξο να απεντάσσονται πυροσβεστικά και αντιπλημμυρικά έργα από το Ταμείο Ανάπτυξης, είπε ο Παύλος Γερουλάνος παρουσιάζοντας - με τεκμηριωμένη κριτική - τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση της κυβέρνησης.

Όπως είναι εξίσου παράδοξο να περιορίζονται και τα κονδύλια για έργα που αφορούν το σιδηροδρομικό δίκτυο, είπε, στη χώρα των Τεμπών.

Τι μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτή την κριτική;

Ίσως πολύ λίγα, όπως λίγα μπορεί να πει και για την κριτική του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασαν ο Γραμματέας Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ότι αποκλείστηκαν από τις χρηματοδοτήσεις οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχεδόν όλο το χρήμα κατευθύνθηκε σε πολύ μεγάλους ομίλους, οι οποίοι έβγαλαν υπερκέρδη, και χάθηκε μια ευκαιρία επιτάχυνσης, αλλά και διάχυσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 12:55
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