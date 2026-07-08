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Τελικά ποιος είναι ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Μητσοτάκη;
Ανεμοδείκτης
16:32 - 08 Ιουλ 2026

Τελικά ποιος είναι ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Μητσοτάκη;

Άγγελος Κωβαίος
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Η πολιτική σύγκρουση εν όψει εκλογών φαίνεται ότι εξελίσσεται σε πολλά μέτωπα.

Από τη στιγμή που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση έδειξε ότι είδε σε αυτόν έναν ιδανικό, ενδεχομένως και βολικό αντίπαλο. Στη συνέχεια όμως εμφανίστηκε δυναμικά και ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο το Μέγαρο Μαξίμου φάνηκε πρόθυμο να απαντά, έστω και με κάπως άτσαλο τρόπο και, πάντως, με προσωπικές επιθέσεις.

Την Παρασκευή (10/7) ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εμφανιστεί στη Βουλή για να απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη και την ερώτηση που έχει καταθέσει για την ακρίβεια - ένα πεδίο πάντως όχι ιδιαίτερα προνομιακό για την κυβέρνηση. Η τελευταία αυτή επιλογή δημιουργεί την αίσθηση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ίσως και να είναι ο νέος «αγαπημένος» αντίπαλος για τον Πρωθυπουργό. Πέραν όμως του ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει πάντα η ευχέρεια της επιλογής αντιπάλου, όλα αυτά ενδέχεται και να φανερώνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη στρατηγική της κυβέρνησης…

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 16:52
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