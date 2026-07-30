ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

«Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς», αναφέρει σήμερα (30/7) σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ασκώντας έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη:

«Τα ελληνικά νοικοκυριά κατέγραψαν το α΄ τρίμηνο του 2026 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της αποταμίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τη μεγαλύτερη μείωση στις επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή μειώθηκε και το διαθέσιμο εισόδημά τους.



Το έλλειμμα αποταμίευσης δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Είναι μια διαχρονική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επίμονα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το παραγωγικό κενό της χώρας. Όταν τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν και να επενδύσουν, η οικονομία στερείται εγχώριων πόρων για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και παραμένει εξαρτημένη από εξωτερική χρηματοδότηση.



Η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει μια εικόνα ευημερίας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των πολιτών. Ανάπτυξη χωρίς αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, χωρίς αποταμίευση και χωρίς ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων δεν είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια οικονομία που υπονομεύει τη μελλοντική της δυναμική και διευρύνει τις διαρθρωτικές της αδυναμίες.



Η χώρα χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική οικονομική και αναπτυξιακή στρατηγική: με πολιτικές που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ενισχύουν την αποταμίευση, κινητοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και θωρακίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.