Τα «βαφτίσια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

H παρουσίαση από την κυβέρνηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-30 την Τρίτη (21/7) είχε μία ορατή ασυμμετρία. Οσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για μία καθαρά επικοινωνιακή φιέστα, για την οποία είχε κινητοποιηθεί ο κομματικός μηχανισμός και η ατμόσφαιρα ήταν ξεκάθαρα προεκλογική.

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για διαθέσιμους πόρους 23 δισ. ευρώ και ανέφερε ότι «προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις, εάν δεν ήταν απόρροια μίας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα».

Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Με την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στις 31 Αυγούστου, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει ένα χρηματοδοτικό κενό τουλάχιστον για 12-18 μήνες, δεδομένου ότι νέο ταμείο με ευρωπαϊκούς πόρους δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Εξ αιτίας αυτού του κενού, η ίδια η κυβέρνηση, οι διεθνείς οργανισμοί κ.ά. προβλέπουν μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης από το 2027. Προκειμένου λοιπόν να διαμορφωθεί μία κάπως καλύτερη εικόνα, στην κυβέρνηση επινόησαν ένα τέχνασμα: άθροισαν τα περίπου 6 δισ. που οφείλονται για τα έργα της περιόδου 2021-25, με τα 17 δισ. ευρώ που προβλέπονται για την πενταετία 2026-30, δηλαδή τα ετήσια κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και όλα μαζί τα βάφτισαν «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης»…