Εκλογές έρχονται, δεν είναι ώρα για πειράματα

Η πολιτική συνθήκη δεν σηκώνει και πολλές παρερμηνείες. Τα πάντα, κυριολεκτικά, περιστρέφονται γύρω από τις εκλογές και το διάστημα που απομένει έως αυτές δεν θα πρέπει να αναμένεται τίποτε άλλο, πέραν των διαχειριστικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης σε όλα τα δυνατά πεδία. Οσο για την αντιπολίτευση, όλοι θα τα δώσουν όλα στην μάχη των ποσοστών.

Μπορεί κανείς να έχει προσδοκίες για μεταρρυθμίσεις ή κάτι δημιουργικό στο πολιτικό πεδίο, υπό αυτές τις συνθήκες; Θα ήταν μάλλον αφελής μία τέτοια προσέγγιση. Και μόνο κάποοιες ενδεικτικές διευθετήσεις των τελευταίων ημερών να παρακολουθήσει κάποιος, αρκεί.

Μεταξύ άλλων, ικανοποιήθηκε το αίτημα των ταξιτζήδων για την σημαντική αύξηση του κομίστρου στις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο, ενώ αναβλήθηκε για μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας, όπως ζητούσε η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοινώς, ισχύει το «βάλτε τώρα που γυρίζει». Και μετά τις εκλογές, βλέποντας και κάνοντας…