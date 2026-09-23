«Κίνημα» στη ΝΔ υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα Καύσιμα

Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε (αλλά ξαναέκλεισε) ένα παράθυρο για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα άλλαξε το πλαίσιο της συζήτησης και εντός της ΝΔ, με τις πιέσεις που ασκούνται από βουλευτές προς το Μέγαρο Μαξίμου είναι πλέον έντονες.

«Θα μπορούσε να γίνει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κοινοτικά όρια», δήλωσε την Τετάρτη (23/9) ο Στέλιος Πέτσας μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Σημείωσε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να είναι κοντά στις μέσες τιμές της περσινής χειμερινής σεζόν. Ζήτησε δραστική παρέμβαση στο κόστος της ενέργειας.

Η δήλωση αυτή ήρθε και... κούμπωσε με ανάλογη παρέμβαση του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναγνώρισε ότι υπάρχουν δυσκολίες για να λάβει η κυβέρνηση μία τέτοια απόφαση, αλλά ο ίδιος προσωπικά είναι υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις ενός πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου και του εν ενεργεία γραμματέα της ΝΔ δεν είναι ασφαλώς τυχαίες και εκφράζουν μία τάση εντός της ΝΔ που θεωρεί πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε δραστικές παρεμβάσεις.

Οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι μεγάλες ενώ καθώς έρχεται ο χειμώνας οι τιμές ενέργειας γενικότερα απασχολούν τους βουλευτές και ιδιαίτερα αυτούς της επαρχίας. Άλλωστε οι εκλογές πλησιάζουν και θέλουν να επανεκλεγούν.

Για την ώρα βέβαια, αντί για οριζόντια μείωση φόρων, η κυβέρνηση προκρίνει στοχευμένες παρεμβάσεις (π.χ. αυξημένο επίδομα θέρμανσης, κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία ή συμπίεση των περιθωρίων κέρδους), αλλά όπως προαναφέραμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έριξε το μπαλάκι στην Ευρώπη και είπε πως μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αν υπάρξει κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση.

Η τοποθέτηση αυτή, ωστόσο, ανοίγει πλέον στόματα και η ένταση προς το Μέγαρο Μαξίμου αυξάνεται. Ιδιαίτερα δε αν η Γερμανία προχωρήσει μεμονωμένα σε μείωση των φόρων στα καύσιμα, τότε η κυβέρνηση θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να δράσει.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, πάντως, δηλώνει πως η κυβέρνηση έχει άλλες εφεδρείες και δεν θα πράξει μονομερώς.

Η αντιπολίτευση

Στην εξίσωση μπαίνει φυσικά και η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και καιρό μιλήσει για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ ενώ ακολούθησε και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για πλαφόν.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για προσχήματα σχετικά με την ανάγκη «ευρωπαϊκής άδειας», καταθέτοντας τροπολογίες για άμεση μείωση του ΕΦΚ στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.

Με την αντιπολίτευση συντάσσεται πλέον και η ενδοκυβερνητική αντιπολίτευση. Εκτός του Στέλιου Πέτσα και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη θυμίζουμε πως υπάρχει και οργανωμένη κοινοβουλευτική πίεση από 11 βουλευτές της ΝΔ για το ενεργειακό κόστος, αν και όχι ειδικά για τον ΕΦΚ.

Τον Νοέμβριο 2025, 11 βουλευτές της ΝΔ —μεταξύ τους οι Γιώργος Βλάχος, Θεόδωρος Καράογλου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Μάνος Κόνσολας, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Χρήστος Μπουκώρος, Γιάννης Οικονόμου, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιώργος Στύλιος και Μίλτος Χρυσομάλλης— κατέθεσαν ερώτηση στο ΥΠΕΝ για το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ζήτησαν μεταξύ άλλων:

να περάσουν οι χαμηλές τιμές των ΑΠΕ στους καταναλωτές,

παρεμβάσεις ώστε το ενεργειακό κόστος να μην πλήττει τη βιομηχανία,

αλλαγές στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας,

αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο η ακριβότερη οριακή μονάδα επηρεάζει τη χονδρική τιμή.

Σύντομα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε και οι 11 βουλευτές αναμένεται να... επανέλθουν.