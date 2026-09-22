Τραμπ στον ΟΗΕ: Κάλεσμα για οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης – Συμφωνία μετά τις εκλογές

Στο Ιράν, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την Κούβα, τη Βενεζουέλα, αλλά και στον Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) επικεντρώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υιοθετώντας εκ νέου ιδιαίτερα σκληρή ρητορική για τις διεθνείς εξελίξεις.

Η ομιλία του Αμερικανού προέδρου διήρκεσε περίπου 37 λεπτά, αισθητά λιγότερο από την περσινή του εμφάνιση στη Γενική Συνέλευση. Ο Τραμπ παρουσίασε τις θέσεις της κυβέρνησής του για μια σειρά από διεθνή μέτωπα, ενώ μεγάλο μέρος της παρέμβασής του αφιέρωσε στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Στο στόχαστρο του Τραμπ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς το «παράνομο» και «εκτός ελέγχου» και καλώντας τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτό να αποχωρήσουν.

«Καλώ όλα τα κράτη που είναι μέλη του ΔΠΔ να αποχωρήσουν επίσημα από αυτόν τον παράνομο θεσμό αμέσως», δήλωσε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ η αμερικανική κυβέρνηση προετοιμάζει νέες κυρώσεις σε βάρος του Δικαστηρίου. Το ΔΠΔ, με έδρα τη Χάγη, έχει αρμοδιότητα για τη δίωξη εγκλημάτων όπως εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία. Οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης, ενώ αρκετοί από τους συμμάχους τους συμμετέχουν στο Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στη δράση του ΔΠΔ και έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της. Μεταξύ άλλων, η Ουάσινγκτον έχει επικρίνει τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει το Δικαστήριο σε βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων, καθώς και την έρευνα σχετικά με ενέργειες αμερικανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllwwf2q24c1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλλη στρατιωτική μας ισχύ»

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ παρουσίασε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν, όπως είπε, την εγκαθίδρυση απειλών εναντίον τους στο δυτικό ημισφαίριο.

«Οι ενέργειές μας στη Βενεζουέλα αποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν πλέον σε απειλές κατά της Αμερικής να αποκτήσουν ερείσματα οπουδήποτε στο δυτικό ημισφαίριο και, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.

Σκληρή επίθεση στην Κούβα – Αποχώρησε η κουβανική αντιπροσωπεία

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η αναφορά του στην Κούβα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει «θεμελιώδη αλλαγή της κατάστασης» στη χώρα.

«Είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος, αποτυγχάνει όσο ποτέ άλλοτε και θα καταρρεύσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης την ώρα που μιλούσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι τις διαπραγματεύσεις με την Αβάνα χειρίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει κουβανική καταγωγή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν «ένα καταφύγιο για ξένους αντιπάλους» που θα μπορούσαν να απειλήσουν την Αμερική «στην ίδια μας την πόρτα».

«Θα τελειώσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή τόσο με τη ρωσική όσο και με την ουκρανική ηγεσία.

«Θα το τελειώσουμε. Νομίζω ότι θα συμβεί πιο γρήγορα από όσο καταλαβαίνει ο κόσμος», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου, ενώ έχει εκφράσει κατά διαστήματα την απογοήτευσή του για την πορεία των προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας παραμένει, ωστόσο, σε εξέλιξη, παρά τις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω» για το Ιράν

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Τραμπ επικεντρώθηκε στο Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να παρουσιάζει την κατάσταση ως επιλογή μεταξύ μιας πιθανής συμφωνίας και μιας νέας κλιμάκωσης.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω. Θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέψει να ανοικοδομηθεί και να δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη χώρα από ό,τι ήταν ποτέ πριν;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια έθεσε το ενδεχόμενο μιας ακόμη σκληρότερης στρατιωτικής επιλογής, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να «εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία» και να το πράξει «γρήγορα».

Παρά τη σκληρή ρητορική του, ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Η αναφορά του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένουν σε εξέλιξη προσπάθειες διαμεσολάβησης για την αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ αραβικές χώρες επιδιώκουν να διευκολύνουν μια πιθανή επαφή ΗΠΑ-Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllxg740cqm1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κάλεσμα για «πλήρη οικονομική απομόνωση» του Ιράν

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της επιδιώξεις.

«Ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πλέον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες να συμμετάσχουν σε «πλήρη οικονομική απομόνωση του Ιράν», έως ότου, όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, εγκαταλείψει τις πυρηνικές της επιδιώξεις και τερματίσει τη στήριξη προς την τρομοκρατία.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έγινε σε μια περίοδο παρατεταμένης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, με τις επιπτώσεις της κρίσης να επηρεάζουν ευρύτερα την ασφάλεια και την ενεργειακή αγορά. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών αποτελούν βασικά ζητήματα στις συζητήσεις που διεξάγονται στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεκάδες διαδηλωτές κατά της ιρανικής κυβέρνησης συγκεντρώθηκαν έξω από την έδρα του ΟΗΕ, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

«Θα υπάρξει συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές»

Ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα της πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας με έμφαση ότι εκτιμά πως οι διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, γιατί δεν έχει νόημα να μην το κάνουν», δήλωσε.

Η εκτίμηση αυτή αποτελεί πολιτική δήλωση του Αμερικανού προέδρου και δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή ανακοινωμένο πλαίσιο συμφωνίας.

Η «χρυσή εποχή» της Αμερικής

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο Τραμπ παρουσίασε τον απολογισμό της δεύτερης θητείας του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια νέα περίοδο ευημερίας.

«Κληρονομήσαμε μια σκοτεινή εποχή της Αμερικής από την προηγούμενη κυβέρνηση και τη μετατρέψαμε στη χρυσή εποχή της Αμερικής», ανέφερε, κάνοντας αναφορά στην οικονομία, τη μετανάστευση και την εγκληματικότητα.

Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλά επίπεδα αποδοχής για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, το 32% των Αμερικανών δήλωσε ότι εγκρίνει την απόδοση του Τραμπ ως προέδρου, ενώ το 64% δήλωσε ότι την αποδοκιμάζει. Η μέτρηση κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο αποδοχής που έχει καταγραφεί για τον Τραμπ στην πολιτική του πορεία, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, δημοσκόπηση του Marquette Law School, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, κατέγραψε συνολική αποδοχή 37% για τον Τραμπ, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά ζήτημα.

Έτσι, η φετινή παρουσία του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνδυάστηκε με μια ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση για το Ιράν και τις διεθνείς αντιπαραθέσεις, αλλά και με αναφορές στο εσωτερικό πολιτικό του αφήγημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.