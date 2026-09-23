Λιβάνιος: Στον Άρειο Πάγο οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσέφυγε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, περί νοθείας στις εθνικές εκλογές.

Ο υπουργός γνωστοποίησε την κίνησή του στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με ενδεχόμενη «σύγκρουση συμφερόντων» λόγω των συμβάσεων που έχει η SingularLogic με το Δημόσιο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος της SingularLogic στη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς η εταιρεία, πέρα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, έχει και άλλες συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου.

Τι απάντησε ο Λιβάνιος για τη SingularLogic

Ο Θοδωρής Λιβάνιος υπογράμμισε ότι η καταμέτρηση των ψήφων και η έκδοση των επίσημων εκλογικών αποτελεσμάτων δεν πραγματοποιούνται από τη SingularLogic.

Όπως εξήγησε, η καταμέτρηση γίνεται από τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τα αποτελέσματα επικυρώνονται από τα αρμόδια πρωτοδικεία. Ο ρόλος της εταιρείας αφορά τη μετάδοση και την ορθή μεταφορά των αποτελεσμάτων.

Ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η διαδικασία αυτή διασφαλίζει πως οι εθνικές εκλογές δεν θα μετατρέπονται σε διαδικασία όπου κάθε παράταξη θα υποστηρίζει ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Η τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά

Από την πλευρά του, ο Μάριος Σαλμάς διευκρίνισε ότι η ερώτησή του δεν αφορούσε τη διαβλητότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Η διευκρίνιση αυτή έγινε δεκτή από τον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν ταυτίζεται με όσα καταγγέλλει ο Κυριάκος Βελόπουλος.