Η Ιταλία μένει υπό δημοσιονομική επιτήρηση της ΕΕ – Νέο πλήγμα για τη Μελόνι ενόψει των εκλογών

Η κυβέρνηση της Ιταλίας δεν κατάφερε να περιορίσει επαρκώς τις δημόσιες δαπάνες, με αποτέλεσμα η χώρα να παραμένει υπό την αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — μια εξέλιξη που αποτελεί πλήγμα για την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2027.

Το ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής επιβεβαίωσε σήμερα ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε πέρυσι στο 3,1% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το όριο του 3% που προβλέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ.

Η υπέρβαση σημαίνει ότι η Ιταλία παραμένει ενταγμένη στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν μηχανισμό αυξημένης εποπτείας για χώρες που πρέπει να βελτιώσουν την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών τους.

Η Ιταλία βρίσκεται υπό τη συγκεκριμένη διαδικασία και, κατ’ επέκταση, υπό δημοσιονομική εποπτεία της Κομισιόν από το 2024. Στο πλαίσιο αυτό, η Ρώμη καλείται να τηρεί αυστηρότερους περιορισμούς στις δαπάνες της, προκειμένου να επαναφέρει το έλλειμμα υπό έλεγχο.

«Δυστυχώς, η Ιταλία δεν θα εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος νωρίτερα φέτος, όπως ελπίζαμε, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί το 2027», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, σχολιάζοντας τα νέα στοιχεία.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση Μελόνι, καθώς η Ιταλία οδεύει προς τις κάλπες το 2027. Η πορεία της οικονομίας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τους ψηφοφόρους, την ώρα που η Ρώμη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλό ενεργειακό και δημοσιονομικό κόστος.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η αδυναμία της κυβέρνησης να επιτύχει τον στόχο για το έλλειμμα αποτελεί άμεση συνέπεια της οικονομικής πολιτικής της, την οποία χαρακτηρίζουν υπερβολικά επικεντρωμένη στη λιτότητα και χωρίς επαρκή στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Για το επόμενο έτος, η ιταλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί μόλις κατά 0,6%, επίδοση που θα είναι η χαμηλότερη μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας αναμένεται να αυξηθεί σε επίπεδα άνω του ελληνικού, φτάνοντας περίπου στο 139% του ΑΕΠ.