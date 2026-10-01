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Wall Street: Η τεχνολογία στηρίζει τους δείκτες παρά τις πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
16:58 - 01 Οκτ 2026

Wall Street: Η τεχνολογία στηρίζει τους δείκτες παρά τις πιέσεις από ομόλογα και πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom

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Ανοδικά άνοιξαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι μετοχές των ημιαγωγών και του τεχνολογικού κλάδου ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα, περιορίζοντας εν μέρει τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά ομολόγων.  

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων διαμορφώθηκαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αύξηση του δημόσιου χρέους εξακολουθούν να απασχολούν τους επενδυτές.

Στο ταμπλό, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones σημειώνει οριακές απώλειες (-0,01%) και διαμορφώνεται στις 50.901,26 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,19%, στις 7.667,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,37%, φτάνοντας τις 26.961 μονάδες.

Στον κλάδο των ημιαγωγών, η Micron Technology ενίσχυσε το θετικό κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αφού ανακοίνωσε πρόβλεψη για τα έσοδά της που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις πελατών ύψους 32 δισ. δολαρίων μέσω συμφωνιών προμήθειας, εξέλιξη που ενισχύει τις προσδοκίες για ισχυρή ζήτηση καθώς συνεχίζονται οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia ενισχύεται κατά 0,7%, ενώ η AMD κερδίζει 0,5% και η Lam Research καταγράφει άνοδο 2,2%. Αντίθετα, η μετοχή της Micron υποχωρεί περίπου 0,9%, παρά το γεγονός ότι από την αρχή του έτους έχει καταγράψει συνολικά κέρδη σχεδόν 270%.

Ισχυρή άνοδο σημειώνεται και στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Accenture καταγράφει κέρδη 16,4%, μετά την πρόβλεψη για ετήσια αύξηση των εσόδων της που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις. Η εξέλιξη συμπαρασύρει και άλλες εταιρείες του κλάδου, με την Cognizant να ενισχύεται κατά 8,3% και την IBM κατά 5,9%.

Παρά την ανοδική εικόνα στις μετοχές, το κλίμα στις αγορές παραμένει εύθραυστο, καθώς οι διεθνείς αγορές ομολόγων εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 5,3423%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, μόλις μία ημέρα μετά το χειρότερο τρίμηνο για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα από το 1994. Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, ο οποίος είναι γνωστός ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, ενισχύθηκε σε υψηλό δύο εβδομάδων.

Στον τεχνολογικό κλάδο, η Alphabet σημειώνει άνοδο 1,9%, μετά την παρουσίαση του νέου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 4.

Στήριξη στις μετοχές προσφέρουν και τα νεότερα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν στις 197.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου, έναντι 200.000 που ανέμεναν οι αναλυτές.

Την ίδια ώρα, η Challenger, Gray & Christmas ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις γνωστοποίησαν 43.281 περικοπές θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο. Ο αριθμός αυτός ήταν μειωμένος κατά 39% σε σχέση με τον Αύγουστο και κατά 20% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2025. Οι προγραμματισμένες απολύσεις από τις αρχές του έτους διαμορφώνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Τα δεδομένα για την απασχόληση δημοσιοποιούνται μία ημέρα πριν από την κρίσιμη έκθεση για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να προσφέρει νέα στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για τις επόμενες αποφάσεις της Federal Reserve.

Στο μεταξύ, το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι για το Brent. Οι επενδυτές αξιολογούν από τη μία πλευρά την αύξηση των ροών από τη Μέση Ανατολή και από την άλλη τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την κατεύθυνση των αγορών. Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τον επίμονο πληθωρισμό, έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο ακόμη και για τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε, πάντως, έναν δύσκολο μήνα για τη Wall Street. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5%, ο Dow Jones σημείωσε απώλειες 4,3%, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε αντίθετα, καταγράφοντας άνοδο 1,9%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις.

Σε επίπεδο γ’ τριμήνου, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq ενισχύθηκαν περίπου κατά 2%, ενώ ο Dow Jones ολοκλήρωσε την περίοδο με απώλειες 2,7%.

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